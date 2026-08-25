La sentida y emocionada despedida de Joaquín a Mestalla en su adiós: brillo en los ojos
Joaquín jugó cinco años en Valencia
El Valencia CF homenajea al Betis en su despedida de Mestalla: recuerdo especial a las víctimas de la DANA
El Valencia CF despide Mestalla este año. El estadio más antiguo de Primera dice adiós y el conjunto valencianista está homenajeando a todos sus rivales con carteles conmemorativos y vídeos. Estos, los visitantes, agradecen el gesto y contestan de forma entrañable en redes. El Real Betis no ha sido una excepción y ha compartido en su perfil el momento en que Joaquín Sánchez, leyenda verdiblanca y ex del Valencia CF, y hoy miembro del Consejo de Administración bético, pisaba por última vez el estadio que le vio correr y marcar goles durante cinco temporadas.
Con brillo en los ojos, Joaquín decía: "Madre mía, qué estadio... Qué de partidos, qué de momentos, qué de historias... Cinco años estuve aquí. Noches y partidos maravillosos contra grandes equipos. Teníamos un pedazo de Valencia. Eso que se va a llevar...el estadio y nosotros". Sin duda, un gesto muy aplaudido por los seguidores de ambos conjuntos.
Joaquín, un futbolista muy querido en Mestalla
El del Puerto de Santa María siempre será recordado por ‘la finta y el sprint’, sus galopadas y su calidad técnica que desbordaron por el flanco derecho y enloquecieron al Camp de Mestalla. Joaquín llegó al Valencia CF en el verano de 2006 y estuvo 5 temporadas (2006-2011) en las que disputó 218 partidos, marcó 30 goles y repartió 36 asistencias.
El futbolista andaluz fue campeón de Copa del Rey de 2008 en aquella gran final ante el Getafe CF en el Vicente Calderón. A día de hoy y tras ‘colgar las botas’, el de Cádiz sigue vinculado al Real Betis Balompié y hoy ha vuelto emocionado a la que fue su casa.