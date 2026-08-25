La sentida y emocionada despedida de Joaquín a Mestalla en su adiós: brillo en los ojos

David Torres Valencia, 25 AGO 2026 - 20:40h.

Joaquín jugó cinco años en Valencia

El Valencia CF homenajea al Betis en su despedida de Mestalla: recuerdo especial a las víctimas de la DANA

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El Valencia CF despide Mestalla este año. El estadio más antiguo de Primera dice adiós y el conjunto valencianista está homenajeando a todos sus rivales con carteles conmemorativos y vídeos. Estos, los visitantes, agradecen el gesto y contestan de forma entrañable en redes. El Real Betis no ha sido una excepción y ha compartido en su perfil el momento en que Joaquín Sánchez, leyenda verdiblanca y ex del Valencia CF, y hoy miembro del Consejo de Administración bético, pisaba por última vez el estadio que le vio correr y marcar goles durante cinco temporadas.

Con brillo en los ojos, Joaquín decía: "Madre mía, qué estadio... Qué de partidos, qué de momentos, qué de historias... Cinco años estuve aquí. Noches y partidos maravillosos contra grandes equipos. Teníamos un pedazo de Valencia. Eso que se va a llevar...el estadio y nosotros". Sin duda, un gesto muy aplaudido por los seguidores de ambos conjuntos.

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Joaquín, un futbolista muy querido en Mestalla

El del Puerto de Santa María siempre será recordado por ‘la finta y el sprint’, sus galopadas y su calidad técnica que desbordaron por el flanco derecho y enloquecieron al Camp de Mestalla. Joaquín llegó al Valencia CF en el verano de 2006 y estuvo 5 temporadas (2006-2011) en las que disputó 218 partidos, marcó 30 goles y repartió 36 asistencias.

El futbolista andaluz fue campeón de Copa del Rey de 2008 en aquella gran final ante el Getafe CF en el Vicente Calderón. A día de hoy y tras ‘colgar las botas’, el de Cádiz sigue vinculado al Real Betis Balompié y hoy ha vuelto emocionado a la que fue su casa.