Lamine Yamal no recupera la sonrisa: otra vez muy serio en el entrenamiento

Redacción ElDesmarque Madrid, 26 AGO 2026 - 11:43h.

El extremo no está teniendo el mejor inicio de temporada en cuanto a rendimiento individual, pero su seriedad es por otro motivo

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La actitud de Lamine Yamal en este inicio de temporada está sorprendiendo al mundo del fútbol. El delantero del Barcelona ha vuelto a aparecer muy serio durante el entrenamiento de este miércoles, una imagen que ya se había visto durante el partido frente al Elche y posteriormente a su salida del Martínez Valero. Su expresión ha llamado la atención en los últimos días y ha alimentado las dudas sobre qué puede estar detrás de un cambio de actitud tan evidente en el futbolista.

Lamine Yamal sigue sin sonreír

El internacional español no ha recuperado todavía la sonrisa que le ha caracterizado desde su irrupción en la élite del fútbol mundial. Durante la sesión de trabajo del Barcelona ha vuelto a mostrarse serio, una imagen que contrasta con la habitual actitud distendida y de relajación que los jugadores suelen tener durante los entrenamientos. La situación se produce después de un estreno liguero complicado ante el Elche donde Lamine estuvo lejos de su mejor nivel y fue sustituido por Hansi Flick en el minuto 65. Su reacción en el banquillo, visiblemente molesto, fue otra de las imágenes más comentadas de la goleada azulgrana. Sin embargo, desde el entorno del Barcelona se apunta a que su estado de ánimo podría tener otros motivos alejados de su rendimiento deportivo.

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El motivo de la seriedad de Lamine Yamal

Jota Jordi ha explicado en ‘El Chiringuito’ que la seriedad de Lamine Yamal estaría relacionada con la situación de tres de sus mejores amigos dentro del vestuario: Marc Casadó, Héctor Fort y Alejandro Balde. “Es un chico que tiene 19 años y al que sus tres mejores amigos desde hace 10 años se le van. Es únicamente por eso, os lo puedo asegurar”, afirmó el periodista. El tertuliano ha señalado que los tres futbolistas son “como sus hermanos” y que a Lamine “le sabe mal que tres culés como son estos tres se lo vayan a perder”.

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En el programa también se ha vinculado especialmente la situación con Alejandro Balde. José Álvarez ha explicado que el lateral acudió a la ciudad deportiva antes del encuentro frente al Elche, pero Hansi Flick prefirió que no fuese convocado hasta que tuviera clara su situación. “No digo que sea exactamente esa la razón, pero Alejandro Balde es uno de sus mejores amigos”, señaló.