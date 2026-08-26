Redacción ElDesmarque Madrid, 26 AGO 2026 - 10:20h.

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La situación de Julián Álvarez sigue enfrentando las posturas del Atlético de Madrid y el FC Barcelona. El delantero argentino quiere jugar en el conjunto azulgrana, pero la operación está lejos de concretarse por la diferencia entre lo que pide el club rojiblanco y lo que puede ofrecer el Barça. El Atlético se remite a la cláusula de rescisión, fijada en 500 millones de euros, mientras desde Barcelona se insiste en que se deje salir al jugador. El debate ha llegado a El Chiringuito, donde José Damián González ha sacado un mensaje de 2018 de Jota Jordi que guarda un evidente paralelismo con el 'culebrón Julián Álvarez'.

El mensaje de Jota Jordi sobre Ivan Rakitic

El 22 de agosto de 2018, cuando el futuro de Ivan Rakitic (jugador del Barcelona en ese momento) estaba en el aire y se rumoreaba que el PSG estaba interesado, Jota Jordi defendió que el Barcelona no debía desprenderse del centrocampista, utilizando precisamente la cláusula como argumento. “El Barça no debe vender a Rakitic. Es uno de los nuestros. Si el jeque lo quiere, ya sabe cuál es la cláusula”, escribió.

José Damián González, periodista de El Chiringuito, ha recuperado aquellas palabras para compararlas con la postura que mantiene el Atlético con Julián Álvarez. El club rojiblanco entiende que el delantero tiene contrato y que, si algún equipo quiere hacerse con sus servicios sin negociar con la entidad, debe abonar los 500 millones de su cláusula. La diferencia está en que el Barcelona no está dispuesto a realizar un desembolso de esa magnitud. Ahora, la voluntad del jugador se ha convertido en uno de los principales argumentos del entorno azulgrana para intentar desbloquear la operación.

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