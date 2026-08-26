Josep Pedrerol arranca El Chiringuito con un mensaje directo a Lamine Yamal: "Te queremos ver sonreír..."

"Es un jugador muy importante para el Barça y hay detalles que puede explicar la situación"

Vuelve a ver El Chiringuito a la carta en Mediaset Infinity

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Josep Pedrerol manda un mensaje a Lamine Yamal. El presentador de El Chiringuito ha arrancado este martes el programa hablando de la situación del '10' del FC Barcelona, que sigue cabizbajo en este inicio de curso tras firmar un Mundial muy discreto con España. El programa ha girado en torno a la figura de la estrella azulgrana, que no termina de encontrar su mejor versión desde la lesión que sufrió en mayo.

El Chiringuito, a las 00.00 los domingos en Cuatro y de lunes a jueves en Energy. Y, además, en directo y a la carta en Mediaset Infinity