El 1 de julio, la oferta "no era ilimitada en el tiempo". Dos meses más tarde, "sigue vigente" sin mejorar su propuesta económica

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Joan Laporta ha vuelto a hablar de Julián Álvarez. Y lo ha hecho con más contundencia que nunca, lo que ha provocado un gran enfado en el Atlético de Madrid. El presidente del FC Barcelona ha insistido en su deseo de firmar al delantero argentino en un contexto cuanto menos extraño, pues hace dos meses aseguró que su primera oferta, que ya fue rechazada por el cuadro rojiblanco, no era ilimitada en el tiempo.

Un cambio de discurso en un tono con cierta dosis de desesperación cuando apenas restan cinco días para que se cierre el mercado de fichajes, con una postura contundente desde la capital para que el delantero no vista de azulgrana y sin que nadie en el Camp Nou haya sido capaz de activar un plan B para reforzar su delantera, encaminados de manera inevitable a disputar cinco meses de competición sin ningún '9' y con sólo cuatro atacantes.

El cambio de discurso de Joan Laporta

El pasado 1 de julio, Laporta ya habló de manera contundente sobre Julián: "He hablado con el Atlético y Deco le hizo una oferta. Sabemos que él quiere venir. Con todo el respeto, les dijimos que tenían una oferta, nos dijeron que no querían vender porque no tenían alternativa, la mantendremos el tiempo que consideremos, pero no estaremos a expensas de lo que nos pueda decir el Atlético. Saben de nuestra voluntad y si lo quieren hacer, perfecto. La oferta no es ilimitada en el tiempo", declaró.

Casi dos meses después, a 26 de agosto y sin haber firmado ningún delantero, Laporta asegura que la oferta sigue en pie: "La propuesta del Barça está vigente en el caso de que quieran vender. Parece ser que el jugador quiere venir al Barça, por lo tanto mantenemos nuestra intención de poder ficharle". Todo ello cuando el cierre de mercado llega a su fin y confirmando no sólo su propio cambio de discurso, sino también que iba de farol con aquellas palabras que sonaban a amenaza, pues siguen a expensas de la postura del Atlético.

El Barça sigue sin mejorar su oferta por Julián Álvarez

Laporta no sólo ha cambiado el discurso, sino que ha sido incapaz de mejorar la oferta por Julián. Una oferta que llegó a finales del mes de junio y a la que el Atlético reaccionó, literalmente, a carcajadas: 100 millones de euros a pagar en cómodos plazos. Desde el Metropolitano se lo tomaron a broma, dando comienzo por entonces a un enfrentamiento que ha ido creciendo día tras días tras una infinidad de filtraciones interesadas, especialmente desde el entorno del jugador.

Dos meses después, el Barcelona no ha mejorado la oferta por Julián Álvarez. No han realizado una nueva propuesta, no han subido su suma económica y no se han lanzado de verdad a por el jugador, a quien han dejado ahora entre la espada y la pared. Gil Marín dejó claro que no le iban a vender al Barça "ni por 100, ni 150 ni por 200 millones", pero es que el club azulgrana tampoco han mostrado ninguna predisposición por acercarse a una suma de dinero que pudiera convencer al cuadro rojiblanco, que está indignado por los modos de proceder del club catalán y se ha tomado el 'caso Julián' como un asunto de dignidad.