Redacción ElDesmarque 28 AGO 2026 - 09:01h.

Compartir







La decisión del FC Barcelona de no homenajear en el Camp Nou a los campeones del mundo con España ha levantado ampollas, incluso, dentro del propio barcelonismo, sobre todo, en el de fuera de Catalunya. Josep Pedrerol no ha querido desaprovechar la oportunidad para dar a conocer su opinión sobre el tema, mostrándose muy crítico con Joan Laporta por no cuidar a los aficionados del Barça que viven fuera de la comunidad catalana.

Josep Pedrerol, más claro que nunca

"Cataluña tiene catalanes que se sienten españoles y otros que se sienten solo catalanes y buscan la independencia de Cataluña. Respetables las dos posturas. Yo ahí no me meto. Me sabe mal que una parte imponga su criterio a la otra. Y en este caso han ganado los independentistas, porque había gente que quería celebrar el éxito de los chavales, campeones del mundo, y Laporta se ha alineado con aquellos que querían romper la magia o aprovechar un campo de fútbol para quejarse por lo ocurrido en Elche. Yo quiero una Cataluña abierta, plural, una Cataluña que no se encierre, un poco en la línea del Lobo. Yo entiendo a aquellos que quieren poner fronteras en Cataluña. Yo no quiero poner fronteras. Yo estoy bastante dolido por lo de hoy. Yo apoyaba a Laporta y he apoyado a Laporta en lo que ha hecho, porque me ha parecido que era el presidente de todos los catalanes. Y ahora, en mi opinión, ya no lo es", verbaliza Josep Pedrerol.

"Es el presidente de todos los culés. Y ahora es el presidente de los culés independentistas. Creo que lo puede rectificar Laporta. Es el presidente de una parte de los barcelonistas, una parte solo. Y me parece una pena, porque le han votado a Laporta independentistas y no independentistas. Y Laporta ahora ya no es el presidente que a mí me gustaba. Para mí ya no es el presidente de todos los culés. Es solo de aquellos que hoy han hecho el ridículo, pero han salido ahí, que tienen derecho, quemando una bandera de España. Lo que hoy se ha conseguido es ver una imagen terrible. Pero ver quemar una bandera española en el Camp Nou me recuerda más a la peor época que hemos vivido en Cataluña hace algunos años, y que yo no quiero recordar, ni que se vuelva a repetir por el bien de Cataluña y de España. De verdad, lo que he vivido, esa imagen que ha sacado El Chiringuito, a mí me hace llorar. Me parece patético", concluye.

El Chiringuito, a las 00.00 los domingos en Cuatro y de lunes a jueves en Energy. Y, además, en directo y a la carta en Mediaset Infinity.