Javi Rayo 28 AGO 2026 - 06:30h.

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El el post partido del Barça-Athletic se vivió algo inaudito y que va a acarrear graves consecuencias económicas para el conjunto vasco. Los jugadores del conjunto bilbaíno decidieron no hablar ante los medios de comunicación después del encuentro como protesta contra las medidas que Jon Uriarte ha tomado en los últimos días y que perjudican a la primera plantilla y también a la cantera. En El Chiringuito han desvelado todos los detalles del gran enfado del vestuario.

Relación rota entre el vestuario y Jon Uriarte

"Es una decisión que tenían tomada los jugadores desde hace varios días. Es por una sucesión de recortes que ha tomado el presidente Jon Uriarte y que afectan al día a día de la primera plantilla pero también de la cantera. Esto ha estallado el día que el presidente ha decidido quitarle las entradas de invitación que tienen los jugadores para que sus familiares y amigos vayan a los partidos y que han pasado de cuatro a ninguna. Hoy la estación ha estallado", informa Nico Rodríguez en El Chiringuito.

Edu Velasco amplía la información y desvela que el cabreo en el vestuario del Athletic con su presidente es gigantesco: "El enfado de los jugadores es tremendo. Llega a unos extremos que cuando se cruzan el presidente y los jugadores por los pasillos, ni se miran a la cara. Es una medida populista porque San Mamés no cuelga el cartel de no hay billetes menos en algunas excepciones. Es el chocolate del loro".

Le medida de Jon Uriarte de eliminar esas entradas de invitación respondería a contentar a la afición del Athletic ya que la lista de espera para hacerse socio abonado es larguísima y así entiende el presidente que podrá reducir los tiempos de espera.

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