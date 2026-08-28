Los dos tertulianos de El Chiringuito debaten sobre la polémica del Barça-Athletic

Las notas del Barça ante el Athletic: un sobresaliente y dos suspensos

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Polémica en el Camp Nou. Edu Velasco y Jota Jordi han protagonizado una fuerte discusión en El Chiringuito tras lo sucedido en el partido entre el FC Barcelona y el Athletic Club, marcado especialmente por dos acciones polémicas de Xavi Espart en el primer tiempo que pudieron costarle la expulsión, además de un pisotón de Lamine Yamal a Laporte en el tobillo.

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