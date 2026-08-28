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Edu Velasco estalla por el "apagón del VAR" en Barcelona y Jota Jordi le contesta entre risas: "Yo tengo más"

Edu Velasco y Jota Jordi discuten en El Chiringuito
Edu Velasco y Jota Jordi discuten en El Chiringuito. Mediaset
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Polémica en el Camp Nou. Edu Velasco y Jota Jordi han protagonizado una fuerte discusión en El Chiringuito tras lo sucedido en el partido entre el FC Barcelona y el Athletic Club, marcado especialmente por dos acciones polémicas de Xavi Espart en el primer tiempo que pudieron costarle la expulsión, además de un pisotón de Lamine Yamal a Laporte en el tobillo.

El Chiringuito, a las 00.00 los domingos en Cuatro y de lunes a jueves en Energy. Y, además, en directo y a la carta en Mediaset Infinity.

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