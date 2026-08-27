Uno por uno y notas del Barcelona ante el Athletic, un sobresaliente y dos suspensos

Raphinha y Fermín, goleadores en el primer partido en el Camp Nou

Las notas del Athletic: varios señalados

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El FC Barcelona ha logrado una cómoda victoria ante el Athletic Club (2-0) gracias a los goles de Raphinha y Fermín. El cuadro blaugrana pasó de manera muy clara por encima del equipo vasco, que se libró de una goleada gracias a una actuación estelar de Unai Simón bajo palos.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del Barça en el duelo ante el Athletic.

Joan García (5): segundo partido y segunda portería a cero. Una buena salida del área a los 20 minutos y nada más que destacar. 0 disparos a puerta del Athletic. Podría haber jugado su primo y nadie se habría dado cuenta.

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Eric García (4): blandito atrás, inofensivo en ataque. Empezó sufriendo en un par de jugadas ante Nico Williams, se entonó con el paso de los minutos y se hizo un lío ante Berenguer en la mejor ocasión del Athletic, que acabó con un disparo al palo de Sancet. Sustituido poco después en el 80'.

Cubarsí (6): el más certero de la línea defensiva, un día más, en una noche en la que el Athletic apenas inquietó la portería local. Hasta se atrevió con una chilena en el tramo final a la salida de un córner. Muy cómodo.

Gerard Martín (4): sigue dejando muchísimas dudas. Le ganaron dos veces la espalda en los primeros minutos con suma facilidad y fue el gran culpable de la amarilla a Espart tras un despeje al aire. Es difícil entender que Deco no fiche un central zurdo.

Xavi Espart (5): notable con balón, protagonizando buenas llegadas por la izquierda y por dentro y asistiendo a Raphinha en el cabezazo que se estrelló al palo. Suspenso sin balón, jugándose la roja en la primera mitad tras una dura entrada a Laporte y derribar a Iñaiki casi como último hombre. Aún así, aguantó los 90 minutos, jugando el tramo final en el centro del campo.

Marc Bernal (6): quizá no brilló en exceso en la construcción, pero volvió a firmar un encuentro positivo. Su recuperación y asistencia a Lamine antes del descanso, la acción más destacada. Sustituido en el 63'.

Pedri (7): empieza a coger ritmo. Quizá le faltó un punto de continuidad, pero protagonizó una jugada fantástica para asistir a Raphinha en el 1-0 y dejó varios pases verticales de mucho valor. Algo más diluido en el segundo tiempo y sustituido en el 85'.

Lamine Yamal (8): si es por Unai Simón, se marcha fácilmente con dos goles y dos asistencias. Le sacó dos manos espectaculares el portero del Athletic, estrelló un balón en el laguero disparando desde la frontal y repartió asistencias en el tramo final con una facilidad pasmosa. Quizá no está en su prime y sigue con un gesto algo triste, pero por acumulación debió llevarse más de una cifra a casa.

Fermín (7): a chispazos, pero qué chispazos. Discreto en el primer tiempo, activo en una segunda mitad en la que Unai Simón le hizo un paradón, rozó el gol con una gran volea repelida por la defensa y acabó anotando el 2-0 tras un error de Laporte.

Anthony Gordon (6): quizá le faltó un puntito de finura, pero la sensación es que se está adaptando rápido y bien al equipo. Detalles de calidad, protagonismo desde la banda izquierda y una buena ocasión que envió por encima del larguero nada más iniciarse el segundo tiempo. Sustituido en el 80' entre aplausos.

Raphinha (9): MVP. Parece que va a ser el '9' del Barça y, de momento, lo hace de maravilla. Estrelló un cabezazo en el palo al más puro estilo Lewandowski, marcó el 1-0 driblando a Unai Simón al más puro estiro Ronaldo, tiró desmarques de ruptura, ejerció de referencia, asistió a Gordon nada más comenzar el segundo tiempo... El mejor, en definitiva. Sustituido en el 63'.

Sustituciones del Barcelona ante el Athletic

Rodrigo Hernández (5): debut y media hora para el MVP del Mundial, que para ser sinceros estuvo bastante discreto.

Dani Olmo (5): le tocó hacer de falso 9 y tiene pinta de que se va a tener que acostumbrar a ello. Pocas acciones reseñables en media hora.

Koundé (SC): sustituyó a Eric en el tramo final.

Adeyemi (7): apenas jugó 10 minutos y dejó varias acciones positivas. De un centro suyo llegó el 2-0 tras un error de Laporte y Unai Simón le sacó dos manos excepcionales. Difícil hacer más en menos tiempo.

Cancelo (SC): sustituyó a Pedri en el 85', sin tiempo para demasiado.