El brasileño ejerce de '9' y Fermín vuelve a mojar ante un pobre Athletic

Uno por uno y notas del Barcelona ante el Athletic, un sobresaliente y dos suspensos

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Tres goles lleva Raphinha, tres goles lleva Fermín y tres puntos se llevó el FC Barcelona. Liderado por el brasileño, que parece más que adaptado a la posición de '9' y lo mismo cabecea a lo Lewandowski que regatea a lo Ronaldo Nazario, el cuadro blaugrana sumó su segundo triunfo de la temporada ante un pobre Athletic Club, que no realizó ni un disparo a portería en todo el encuentro y, aún así, tuvo la igualada con un disparo de Sancet al palo en el tramo final. Demasiado poco para un Barça que, de momento, mantiene el ritmo del curso pasado.

Gol de Raphinha, perdón a Xavi Espart

La primera mitad tuvo dos nombres propios. Y los dos en el Barça: Raphinha y Xavi Espart. El brasileño puso el 1-0 en el marcador a los 37 minutos tras una asistencia magnífica de Pedri y driblar de maravilla a Unai Simón; el canterano, por su parte, se libró de la expulsión tras una dura entrada a Laporte y, posteriormente, derribar a Iñaki Williams casi como último hombre.

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El tercer nombre propio fue Unai Simón, que protagonizó dos intervenciones descomunales ante Lamine Yamal, quien sigue sin cambiar su gesto de aparente tristeza en una primera mitad en la que Raphinha, ejerciendo de 9, también estrelló un buen cabezazo contra el palo. Del Athletic, a todo esto, poco: Nico empezó incordiando a Eric García y había una sensación general de que en cualquier momento podían pillarle la espalda a la defensa blaugrana, sobre todo aprovechando la debilidad de Gerard Martín, pero ninguno de los pases filtrados se tradujo en ocasión de gol.

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Sancet perdona, Unai Simón aguanta, Fermín sentencia

No cambió demasiado el guion tras el paso por vestuarios. Gordon perdonó el segundo nada más salir de vestuarios, Lamine estrelló un balón en el larguero, Unai Simón siguió evitando goles a Fermín o Espart... y del Athletic, nada. O casi nada. Porque a los 74', en su única llegada de peligro de todo el encuentro, Sancet estrelló el balón en el palo después de que Berenguer le comiera la tostada a Eric García.

La sensación era de dominio total y Fermín se encargó de sentenciar tras una jugada de Adeyemi, que acababa de entrar, y un error de Laporte, que sirvió en bandeja el 2-0 al onubense. Con el encuentro sentenciado, Lamine se puso a repartir asistencias a Adeyemi, pero Unai Simón siguió a lo suyo, llevándose el MVP de un partido en el que Athletic ni siquiera probó a Joan García.