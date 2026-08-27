Ortiz Arias no le sacó amarilla en la primera, pero sí en la segunda

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Xavi Espart pudo ser expulsado en el Camp Nou. El canterano del FC Barcelona, una de las grandes novedades de la alineación de Hansi Flick en el partido ante el Athletic Club, realizó dos acciones al límite de la expulsión que, sumadas entre sí, bien podrían haberle costado una tarjeta roja en la primera media hora de encuentro, aunque Miguel Ángel Ortiz Arias sólo le sacó amarilla en la segunda.

Las dos jugadas polémicas de Xavi Espart ante el Athletic

La primera fue, sin duda, la más dura. A los 10 minutos, a Espart se le fue largo un control y, en su intento de recuperar la pelota, acabó protagonizando una dura entrada al tobillo de Aymeric Laporte. El lateral no sólo se libró ahí de una 'tarjeta naranja', sino que el colegiado del partido ni siquiera señaló falta y la jugada acabó con una buena ocasión del Barça.

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Mientras, Laporte tuvo que pedir las asistencias médicas. Y no sólo eso, sino que el hecho de que el colegiado no hubiera señalado falta propició que Laporte tuviera que estar más de 1 minuto fuera del terreno de juego tras ser atendido, una de las nuevas normas de LaLiga esta temporada.

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La segunda se produjo a los 26 minutos. Y de nuevo, de color naranja. Gerard Martín despejó al aire e Iñaki Williams tenía una buena ocasión para plantarse solo ante el portero, pero su control no fue demasiado bueno. Espart derribó por detrás al hermano mayor de los Williams y, esta vez sí, Ortiz Arias señaló falta.

El banquillo del Athletic pedía la roja directa, pues entendían que Iñaki encaraba portería y que Xavi era el último hombre antes de plantarse ante Joan García. El colegiado, en cambio, le sacó tarjeta amarilla, pues entendió que Gerard Martín estaba por detrás, si bien es cierto que algo alejado en posición lateral. No hubo intervención del VAR.

Dos acciones al límite de la expulsión que, en su suma, bien podrían haberle costado la expulsión a Xavi Espart, que aún así completó la primera parte del encuentro.