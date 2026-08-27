El Athletic saca a Yuri de la convocatoria ante el Barça: portazo definitivo y réplica rojiblanca

Juan Pérez 27 AGO 2026 - 16:57h.

Adama, Berenguer y el regreso de los tres centrales son las alternativas de Terzic

Iturralde explica el sinsentido de la sanción a Yuri Berchiche en el Athletic: "Bastante curioso"

Compartir







La convocatoria matutina de Yuri Berchiche para el partido de esta noche del Athletic ante el FC Barcelona recibe un jarro de agua helada tras la desestimación del segundo recurso presentado por el club. El Comité de Apelación frena por completo la anulación de la tarjeta roja a pesar del reconocimiento del Comité Técnico de Árbitros de que la expulsión no debió existir, y la única respuesta actual es el enfado mediante un último comunicado.

En el seno del Athletic Club entendían que la regulación para quitarle la suspensión a Yuri Berchiche parecía obvia tras el último análisis del CTA, pero nada más lejos de la realidad. A pesar de que el lateral estaba convocado y preparado para viajar a Barcelona, finalmente se ha quedado en tierra después de ver cómo la decisión errada de César Soto Grado y el VAR se mantiene con la incongruencia que ello supone.

El Athletic Club, así como lo hizo el jugador hace unos días en redes sociales, aclara que la decisión supone un "doble perjuicio. Antes, porque el Athletic Club disputó con un jugador menos la mayor parte del partido contra el Sevilla, y ahora, porque la ejecución adicional de un partido de suspensión no hace sino proyectar el mismo error (ya irreversible) sobre una segunda jornada".

El conjunto presidido por Jon Uriarte no entiende la decisión, y aunque no es tajante, sí se desmarca tras lo ocurrido: "El Athletic Club no comparte el motivo por el que el Comité de Apelación desestima un recurso sustentado en el pronunciamiento técnico oficial, público y específico del Comité Técnico de Árbitros".

Ahora las alternativas de Terzic dejan bastantes variables para arrancar con una defensa de tres donde la banda izquierda podría quedar al completo para Berenguer, uno de los más destacados ante el Sevilla que precisamente dejó minutos en esa posición. La solución natural es mantener el esquema y darle entrada a Adama Boiro, dos alternativas muy diferentes que dependiendo del plan contra Lamine Yamal pueden cambiar por completo la visión del técnico alemán para la cita de este jueves a las 21.00h. desde Camp Nou