El Athletic cita a Yuri Berchiche ante el FC Barcelona a la espera de que le retiren la sanción

Fran Fuentes 27 AGO 2026 - 11:20h.

El club rojiblanco confía en que el Comité de Disciplina retire la sanción al lateral en el día de hoy

El Athletic pierde a Beñat Prados ante el Barcelona: lesión, tiempo de baja y parte médico

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El Athletic Club ha hecho pública su convocatoria de cara al partido frente al FC Barcelona. Una lista en la que ha incluido a Yuri Berchiche, sancionado tras ver la tarjeta roja directa en un error arbitral clamoroso frente al Sevilla FC que condicionó de principio a fin el primer encuentro de la temporada en San Mamés. Tanto es así que incluso el Comité Técnico de Árbitros, en su análisis semanal, ha explicado que se trató de un fallo del colegiado del partido. De este modo, el lateral zurdo queda pendiente del Comité de Competición, a quien ha sido elevada la queja para solicitar que se le retire la sanción al jugador zurigorri.

Sea como fuere, fuera de la lista se han quedado cuatro jugadores: Andoni Gorosabel, Daniel Vivian, Beñat Prados y Nico Serrano. En el caso de los dos primeros, han trabajado esta semana entre algodones, en un caso parecido al de Álex Berenguer y Maroan Sannadi. Sin embargo, estos dos sí que han entrado en la lista definitiva. Eso sí, tanto el lateral derecho como el extremo, que se ha quedado fuera por decisión técnica, están en la rampa de salida. Por su parte, con Prados es una cuestión de ritmo de juego y regresión progresiva, después de pasarse el pasado curso prácticamente en blanco. A continuación, la lista del Athletic al completo:

La convocatoria del Athletic Club ante el FC Barcelona, con cuatro ausencias

Porteros: Unai Simón, Álex Padilla.

Defensas: Aitor Paredes, Yeray Álvarez, Jesús Areso, Aymeric Laporte, Hugo Rincón, Yuri Berchiche, Adama Boiro, Iker Monreal

Centrocampistas: Oihan Sancet, Iñigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar, Alejandro Rego, Beñat Gerenabarrena, Peio Canales.

Delanteros: Álex Berenguer, Iñaki Williams, Nico Williams, Gorka Guruzeta, Maroan Sannadi, Robert Navarro, Álvaro Djaló.