David Torres Valencia, 27 AGO 2026 - 10:10h.

"Lo pasé fatal en Valencia", le confiesa a David Soria que lo consuela

Julen Agirrezabala se acuerda de la filosofía del Athletic en su despedida: "Una gran familia"

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Del 0-1 al 1-0 en un suspiro, en los últimos minutos, cuando el Getafe derrotó al Racing con un tanto de Enes Ünal en el 81 después de la aparición del portero David Soria, que salvó a los hombres de José Bordalás al detener poco antes un penalti a Andrés García. En un encuentro muy cerrado, David Soria detuvo el penalti lanzado por Andrés Martín y, apenas cuatro minutos después, Enes Ünal demostró como en la Conference League que no ha perdido el gol y marcó el tanto del triunfo. El meta getafense fue el héroe del partido y, al final del encuentro, tuvo una charla amigable de veterano a joven con Julen Agirrezabala, meta vasco que este año ha firmado por el Racing procedente del Athletic tras estar cedido la temporada en Mestalla con suerte dispar.

Ambos metas, como ha cazado Movistar Plus, conversan al final del partido. Así fue la charla:

David Soria (sobre el penalti): "Ahí tienes que verlo Muchas veces no jugar..."

Julen Agirrezabala: "Es una mierda, me ha pasado. El año pasado, en Valencia, lo pasé fatal"

David Soria: "Una cesión es jodía, o sea, presión de dónde juego, en medio de cuánto voy a estar... Tranquilidad, al final lo mejor es donde trabajar bien"

Julen le agradece su bendición a un portero más veterano que él

La reacción a las palabras de Julen Agirrezabala: "Sorprende"

Los aficionados del Valencia CF han reaccionado con sorpresa al escuchar las palabras de Julen Agirrezabala en la mencionada grabación. El meta fue titular y jugó casi toda la primera vuelta (18 partidos) hasta que se lesionó de gravedad. Entonces, es verdad, Stole Dimitrievski entró en la portería y le sustituyó con brillantez, por lo que cuando volvió de tres meses de inactividad ya no volvió a jugar. Al final del año, el Valencia CF no ejerció la opción de compra de alrededor de 10 millones de euros.