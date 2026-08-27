David Torres 27 AGO 2026 - 09:09h.

Ramazani gusta en Valencia pero no a cualquier precio; el Valencia necesita gol

La petición de Corberán para lo que queda de mercado y los casos Danjuma y Van Oevelen

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Valencia“En la parte ofensiva veremos las posibilidades para incorporar a un jugador o jugadores. La situación con Arnau está cerca y quedaría cerrada la parte defensiva. El foco está en el ataque. Tenemos que dar ese paso en las opciones ofensivas, pero mientras tanto está en nuestra responsabilidad dar el mejor nivel posible en ataque”, decía Corberán al finalizar el partido contra el Real Betis y ese es el foco tras la falta de gol acuciante del equipo que reconocía, entre otros, Pepelu.

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El Valencia CF sigue lentamente despejando camino en el mercado. Con el fichaje de Arnau Martínez cerrado y salidas como las de André Almeida, (el Celta ha mejorado su oferta) o Dani Raba pendientes, la siguiente prioridad pasa ahora por reforzar el ataque. Un jugador llegará seguro y, si sale Almeida, un segundo. Carlos Corberán considera que la plantilla todavía necesita más recursos ofensivos y ya ha definido el perfil que busca para completar esa zona. El técnico valencianista lo dejó claro en su última comparecencia: el equipo necesita incorporar un futbolista que aporte "opciones ofensivas" y permita aumentar los registros actuales. Es una petición que ya había trasladado al club y que ahora gana peso una vez que la operación de Arnau Martínez está cerca de concretarse.

Ramazani sí, pero no a cualquier precio: pendiente de Almeida

En ese escenario aparece con fuerza el nombre de Largie Ramazani. El belga es un futbolista que encaja en las características que busca Corberán por su capacidad para jugar en diferentes posiciones del frente de ataque, su velocidad, desborde y facilidad para generar situaciones de peligro. "Si no va a venir nadie mejor, Ramazani", debe pensar el cuerpo técnico.

Pero hay un matiz importante en los planes del entrenador. Corberán no contempla a Ramazani únicamente como un extremo. El técnico entiende que puede ofrecer todavía más si juega por dentro, como '10', situado por detrás del delantero. Es una posición en la que puede aprovechar su capacidad para recibir entre líneas, conducir, romper hacia el área y asociarse con los atacantes. Y es que, se busca un nuevo Lucas Beltrán.

ElDesmarque ya avanzó el Valencia CF había sondeado su continuidad después de que el belga se convirtiera en uno de los principales argumentos ofensivos del equipo en la segunda vuelta de la temporada pasada. El jugador lleva todo el verano esperando y dejándose querer y el Leeds lo ha dejado sin dorsal. Sin embargo, los ingleses quieren traspaso y el Valencia CF sólo lo contempla cedido o pagando muy poco.

Ramazani cedido y otro: Suena Sebastiano Esposito

El club, además, lleva meses trabajando para intentar encontrar una fórmula que permita que Ramazani continúe en Mestalla. El Leeds quiere recuperar parte de la inversión realizada por el jugador, mientras que la voluntad del futbolista puede resultar determinante en una negociación que no se presenta sencilla. El tira y afloja puede alargarse hasta el final de mercado

Con Arnau cerrado, el Valencia centra ahora sus esfuerzos en el ataque. Y Ramazani, por perfil y por la utilización que pretende hacer de él Corberán, vuelve a aparecer como una pieza especialmente atractiva pero no es la única, obviamente. De hecho, la intención del club es, si sale Almeida, buscar otro futbolista ofensivo también. En las últimas horas desde Italia, el periodista especialista en mercado, Nicolò Schira hablaba de Sebastiano Esposito, del Cagliari, un Lucas Beltrán 2.