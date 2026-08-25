David Torres 25 AGO 2026 - 23:38h.

"No siento que tengamos derecho a pedirle nada a la afición"

Alineaciones confirmadas de Valencia CF y Real Betis para la Jornada 1 de LALIGA en Mestalla

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ValenciaCarlos Corberán, que en la previa criticó duramente a LALIGA por los horarios a los que le ha tocado jugar las tres primeras jornadas, ha analizado el choque ante el Betis disputado en Mestalla este martes. El técnico de Cheste analizó el encuentro, el ambiente en las gradas y las evoluciones de su equipo en esta primera jornada que fue aplazada por la presencia de Lo Celso en la final del Mundial y que al final supuso la primera derrota de la temporada. El técnico, pitado de nuevo por la grada, ha asegurado que no puede exigirles nada: "No siento que estemos en el derecho de exigir nada a la afición. Hoy ha sido uno de esos partidos que recuerdo que se han volcado. Es verdad que tras el gol la afición ha expresado esa frustración y hay que pagarla con los que ponemos la cara y nos responsabilizamos de los resultados. Forma parte de nuestro trabajo, pero el apoyo de Mestalla ha sido excelente y esa unión que provocamos vaciándose en el campo es necesaria para conseguir mejores resultados”.

La línea de cinco le da solidez en defensa pero sufre en ataque

Lo que yo quería es evitar pérdidas no forzadas para no exigirnos en defensa. La línea de cinco no ha impedido que ganara el partido. Teníamos que evitar pérdidas no forzadas. El inicio del partido ha sido muy bueno y para generar ocasiones es importante quitarle el balón al rival. Nos han marcado en una contra”.

Ambiente crispado en la grada

Ganar partidos es lo que quieren. El ambiente de Mestalla ha sido sensacional. El equipo se ha vaciado hasta el final. No queremos nada más que ganar en Mestalla. Nos quedamos dolidos y aceptamos la crítica. Tenemos que seguir mejorando para conseguir más rédito y ganar partidos”

La gente se marcha solida porque le faltan piezas. ¿Cuántas piezas le hacen falta al club?

“En la parte de arriba hay que ver las posibilidades de incorporar a uno o varios jugadores. Lo de Arnau está cerca, pero el foco está en las posiciones de ataque. El club quiere cerrar el mercado en esa parcela del equipo, pero tenemos que dar mejor"

Decisiones valientes respecto a hacer cambios.

Queremos cerrar el mercado con jugadores en esa parcela del equipo.

¿Qué hay que hacer para ganar?

“Ganar en el fútbol es mejorar las diferentes momentos en el juego. Nos ha costado mantener la energía inicial. Tenemos que trabajar la consistencia ofensiva y defensiva del equipo. Hemos hecho méritos suficientes para no haber perdido el partido. Tras el gol el equipo no se ha venido abajo. Otorbi ha dejado buenas sensaciones”.

Los pitos de Mestalla

Canteranos

“He visto hoy un rendimiento muy bueno de Otorbi, y eso es importantísimo. Sumar jugadores de la Academia es importantísimo, como Jaume Durà también y ojalá sigan trabajando como lo están haciendo. Ver jugadores del VCF Mestalla en el primer equipo, ayudando, es una buena noticia para todos. Los minutos de hoy demuestran que tenemos un chico de mucho futuro, joven con virtudes de desequilibrio y potencia muy interesantes y hay que aprovecharse de eso”.