David Torres 21 JUL 2026 - 23:47h.

Fuera de la lista para viajar a Estados Unidos, el futbolista está loco por volver a Mestalla

El Valencia CF sigue madurando el fichaje de Ramazani

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ValenciaPoquito a poquito Largie Ramazani y el Valencia CF se van acercando. Hace una semana ElDesmarque avanzaba que el conjunto de Mestalla seguía peleando su fichaje y madurándolo. Después, hace apenas unas horas, era el propio Ramazani el que hacía un guiño, era un grito velado pidiendo que lo fichen. Comentaba "Falta uno" en una foto de Javi Guerra. Su corazón y su alma se quedaron en Mestalla y con la plantilla de su amigo Sadiq, Jesús Vázquez o el propio Javi Guerra. Ahora se ha producido el tercer indicio en el culebrón en el que se ha convertido su fichaje desde que Gourlay fuera a negociar su traspaso o cesión a principios de verano.

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El Leeds le abre la puerta a Largie Ramazani

Con todo, el paso más trascendental en el futuro del extremo belga se ha producido este martes, cuando el Leeds lo ha dejado fuera de la lista de convocados para su concentración en Estados Unidos. Daniel Farke, técnico inglés lo ha dejado fuera de una citación de 30 futbolistas, sin duda un claro mensaje de que no va a contar con él y que se busque acomodo.

El problema es el de siempre. El Valencia CF optaría por una cesión con opción de compra o un traspaso asequible, pero, según ha podido confirmar ElDesmarque, no parece una operación sencilla, ya que, aunque el Leeds no cuente con él, el Valencia todavía no llega a las pretensiones del conjunto inglés y éste no ha dado todavía luz verde a la operación. Quizá la decisión de Farke acelere los procesos y fluidifique los contantos. El conjunto de Mestalla sabía que el Leeds no quería a Ramazani, y ahora tiene la prueba. Por eso, espera pacientemente para ficharlo. Gusta, sí; pero sin tirar la casa por la ventana. Hay que esperar por tanto a que el mercado vaya avanzado porque un extremo se necesita, ya que la llegada de Ryonosuke Sato no cierra esa demarcación y Ramazani es el que está loco por volver.