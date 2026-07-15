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El Valencia CF sigue madurando el fichaje de Ramazani

Ramazani, recibido como un rey en Burundi
Largie Ramazani sigue en el radar del Valencia CF. Instagram del jugador
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ValenciaEl Valencia CF encara la segunda fase del mercado de fichajes con Thomas Meunier descartado, buscando un lateral derecho desesperadamente y trabajando el fichaje de portero Kayne Van Oevelen; pero sabe también que hay otras posiciones que necesita reforzar. Ron Gourlay y Lisandro Isei, de momento, dejan hueco en su plantilla de 25 futbolistas + 3 con ficha sub 23 a Largie Ramazani. El club hizo una primera aproximación para quedárselo en propiedad al principio de verano, cuando Gourlay viajó a Inglaterra, pero era pronto. El Leeds de momento no se había planteado firmemente qué postura adoptar con el futbolista y su precio de salida era todavía prohibitivo. El Valencia CF quiere incorporar a uno o dos jugadores de banda además de Sato y uno debería ser Ramazani, si se puede pero sin volverse loco.

Ramazani se despide de Mestalla
Ramazani se despide de Mestalla. LaLiga
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Tocaba pues, esperar y dejar que el Leeds, que está interesado en sacarlo y el futbolista, que está como loco por venir a Mestalla, vayan madurando su postura. Y eso es exactamente lo que esta semana se publica en la prensa inglesa. En concreto Caughtoffside y The Leeds Press, que se hacen eco de la postura del equipo inglés y del Valencia CF:

En ese sentido, el Valencia no se olvida de Ramazani y, según ha podido confirmar ElDesmarque, la opción de firmar por el conjunto de Mestalla en propiedad o cedido con opción de compra sigue sobre la mesa. No obstante, no parece una operación sencilla, ya que, aunque el Leeds no cuente con él, el Valencia todavía no llega a las pretensiones del conjunto inglés y éste no ha dado todavía luz verde a la operación. El conjunto de Mestalla sabe que el Leeds no quiere a Ramazani y espera pacientemente para ficharlo. Gusta, sí; pero sin volverse loco. Hay que esperar a que el mercado vaya avanzado porque un extremo se necesita, ya que la llegada de Ryonosuke Sato no cierra esa demarcación.

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