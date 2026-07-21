Kayne Van Oevelen ya es historia, el Valencia CF busca otro Mamardashvili en Europa del Este

David Torres 21 JUL 2026 - 12:57h.

Kayne Van Oevelen se escapa y se va al Ipswich Town

Kayne Van Oevelen ficha por el Ipswich Town, el Valencia busca repetir el caso Mamardashvili

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ValenciaEl Valencia CF negoció con Kayne Van Oevelen para que reforzara su portería. De hecho, con el futbolista había hablado y tenía un principio de acuerdo para incorporarlo para las cinco próximas temporadas que, no obstante, no vale de nada si este no se rubrica con la firma con el FC Volendam, cosa que no sucedió. Kayne gustaba y convencúa a la dirección deportiva que coordina Lisandro Isei y que tiene al neerlandés Hans Gillhaus como uno de sus hombres fuertes, sin embargo, al romperse el acuerdo por Thomas Meunier, el Valencia puso todos sus esfuerzos (mentales y económicos) en fichar a un lateral derecho, posición mucho más urgente y Van Oevelen se escapó definitivamente. De hecho, este martes ha sido anunciado su fichaje por el Ipswich Town, que pagará alrededor de 4 millones de euros por él.

El Valencia CF busca otro Mamardashvili en Europa del Este

Pero esta situación no cambia el escenario: el Valencia CF, que le ha pedido a Rivero que se busque equipo y que quiere ceder a Vicent Abril, busca un fichaje para acompañar a Stole Dimitrievski en la portería. Ahí, según ha podido saber ElDesmarque, el Valencia CF se está moviendo en Europa del Este en busca de un portero estilo Giorgi Mamardashvili, joven, barato, con proyección y que pueda culminar su proyección en Mestalla. Hay agentes con mandatos del club para poder cerrar una operación que ha pasado a segundo plano porque la prioridad es el lateral. Se valora que sea incluso sub 23 para no ocupar ficha de la primera plantilla.

No obstante, y aunque todo esté volcado en el 2, un portero es una de las cinco posiciones que todavía busca el conjunto de Mestalla en un mercado de verano al que le quedan todavía cuarenta días y en el que va a dar dos salidas.