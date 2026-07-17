David Torres 17 JUL 2026 - 19:37h.

Guerra: "Si lo tienes enchufado puede dar cosas”

El Valencia CF sigue madurando el fichaje de Ramazani

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ValenciaEl Valencia CF encara la segunda fase del mercado de fichajes con Thomas Meunier descartado y buscando un lateral derecho desesperadamente, pero eso no le hace olvidarsr de otras posiciones que necesita reforzar. Ron Gourlay y Lisandro Isei, de momento, dejan hueco en su plantilla de 25 futbolistas + 3 con ficha sub 23 a Largie Ramazani, tal y como informó ElDesmarque esta semana. La "respuesta" del extremo belga no se ha hecho esperar.

Este mismo viernes, al ver una foto en instagram de la cuenta @padrencia a la que su amigo Sadiq había dado me gusta y en la que se veía al propio Sadiq, a Javi Guerra y a Jesús Vázquez, Largie ha contestado "falta uno", en clara referencia a que echa de menos a sus compañeros.

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La publicación, además, llega después de que Javi Guerra reconociera hace unas horas que su fichaje sería muy interesante para el Valencia. “Ramazani era el compañero con mayor afinidad. Nos sentábamos juntos al vestuario y le he preguntado por cómo le va y su situación. Le publiqué en Instagram y se ha liado un poco. Ojalá se dé la situación de que pueda venir. Si lo tienes enchufado puede dar cosas”, explicaba en Tribuna Deportiva demostrando también que el vestuario lo quiere.

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Así está el caso Ramazani

El club hizo una primera aproximación para quedárselo en propiedad al principio de verano, cuando Gourlay viajó a Inglaterra, pero era pronto. El Leeds de momento no se había planteado firmemente qué postura adoptar con el futbolista y su precio de salida era todavía prohibitivo. El Valencia CF quiere incorporar a uno o dos jugadores de banda además de Sato y uno debería ser Ramazani, si se puede pero sin volverse loco. Dependerá del precio final que marque su club o de que acepte una nueva cesión con opción de compra. Le quedan dos años de contrato en Inglaterra, pero está claro que Ramazani quiere venir y estaría dispuesto a bajarse el sueldo para facilitar la operación.