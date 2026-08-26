David Torres 26 AGO 2026 - 08:06h.

Pepelu se aferra al mensaje de Guido y reconoce: "Debe haber crítica porque la afición nos da"

La palabra que repitió Guido Rodríguez siete veces para pedir fichajes, exigencia y ambición

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ValenciaPepelu, uno de los capitanes del Valencia CF, analizó la derrota del Valencia CF ante el Betis y comentó las primeras grietas entre el equipo y la afición. El de Denia se aferró al mensaje de unión que ya mostrara Guido Rodríguez hace unos días y que este martes reiteró Maffeo en Mestalla. El equipo necesita a la grada para no desmoronarse y los futbolistas

¿Qué se le puede pedir hasta Valencia? ¿Qué mensaje se puede trasladar a la afición?

Guido habló en su momento y dijo un mensaje que todos pensamos: hay que estar unidos. Y es verdad que, al final, los que estamos en el campo somos nosotros, los que tenemos que dar ese pasito más y espabilar somos nosotros. Pero bueno, el equipo está, creo, más cerca de la victoria. Hoy hemos arriesgado un poquito más. El otro día arriesgamos al final y, cuando eres un poco más valiente, puede pasar lo que ha pasado hoy, que en una contra te marcan. Pero bueno, pienso que es mejor ser valiente y pecar de valentía, porque al final caerá de nuestro lado.

¿Cómo se encuentra en el centro de la zaga?

Y bien, la verdad que bien. Al final siempre intento ayudar al equipo. El míster sabe que yo me implico, que voy a intentar ayudar al equipo. Me adapto a la posición que demande y la verdad que estoy contento de estar en el campo y aportar todo lo que puedo al equipo.

Son dos partidos, cero goles. Te lo pregunto claramente: ¿le falta gol a este Valencia?

Bueno, pues sí, la verdad. Si no nos faltara gol, habríamos metido. Pero sí que es verdad que no es cosa solo de los delanteros. Al final es cosa de todos. Hay que generar más ocasiones. Pienso que hoy hemos mejorado, que hemos tenido más ocasiones.

Nos ha faltado acierto, hay que ser realistas. Pero bueno, al final las hemos tenido y no las hemos podido meter.

¿Hay cierta ansiedad dentro del vestuario porque ahora hay una visita complicada a A Coruña y después el Barça. ¿Cómo se está viviendo el fin de semana?

Bueno, cuando no ganas es complicado, pero es verdad que hemos jugado contra grandes rivales. El otro día nos faltó ese punto para intentar ir a por la victoria. Hoy creo que el equipo ha dado un paso adelante. No lo hemos podido conseguir, pero estamos tranquilos y con ganas de ir a A Coruña con la misma idea, salir a ganar, porque sabemos que este equipo es capaz de lo mejor contra cualquier rival y así lo hemos demostrado ya.

El ambiente de Mestalla está enrarecido

Al final nosotros nos dedicamos a jugar. Sabemos que el Valencia es un club exigente, que debe haber crítica, porque la debe haber, pero nosotros sabemos que dentro del campo tenemos que dar ese paso más, porque la afición nos da. Y, como te digo, dar ese paso más para que todos unidos, como ya han dicho mis compañeros y yo reitero, pues empecemos a ganar.