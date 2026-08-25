Uno por uno del Valencia CF en la derrota ante el Betis en Mestalla (0-1)

Cánticos contra todos: Peter Lim, directiva, Carlos Corberán y jugadores

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ValenciaLa primera derrota del Valencia CF desató las iras de Mestalla. Si ante el Celta los cánticos contra el palco y el entrenador fueron sofocados por parte de la grada, contra el Betis y tras perder, nada, ni nadie se salvó de las iras de la afición, en especial desde el fondo sur dónde se ubica la Curva Nord.

El gol de Pablo García abrió la caja de Pandora. Primero Peter Lim ("Peter vete ya"), después la directiva ("Los culpables dónde están") y luego contra el entrenador, ("Corberán, dimisión" y "Carlos vete ya"). Los futbolistas tampoco se salvaron de las iras del respetable, ("Queda el club, queda la camiseta, los mercenarios se tienen que acabar"). Al terminar el choque, los jugadores -algunos ya fueron pitados en los cambios- escucharon desde el centro del campo de nuevo "los culpables dónde están" y, siempre desde la grada sur dónde se ubica la curva de animación, le pidieron a Corberán que presentara su dimisión dando por hecho que el técnico de Cheste no va a ser despedido.

Runrún desde la primera semana: Pellegrini lo vio

Lo cierto es que desde antes de que comience LALIGA hay runrún en la grada, que está contra Peter Lim y contra todo lo que representa, parece que este año ha consumido su paciencia antes de empezar. Un sector de la grada no comulga con Corberán, al que el club ha renovado; otro también ha cogido la matrícula al equipo y bajo ese triple prisma -Lim, Corberán y equipo- el runrún se deja sentir a casi cualquier tropiezo del equipo. Pellegrini en la previa ya puso el dedo en la llaga: el ambiente de Mestalla está enrarecido y juega en contra del Valencia CF. “Jugaron contra el Celta en su casa con un ambiente medio crispado, y sin duda no es lo más cómodo. Siguen teniendo muy buen equipo y será un rival complicado”.

Sin embargo, Corberán le quitaba hierro al final. “El ambiente de Mestalla ha sido sensacional. El equipo se ha vaciado hasta el final. No queremos nada más que ganar en Mestalla. Nos quedamos dolidos y aceptamos la crítica. Tenemos que seguir mejorando para conseguir más rédito y ganar partidos”.