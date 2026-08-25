David Torres Valencia, 25 AGO 2026 - 23:01h.

Corberán hizo rotaciones obligado por el cansancio y las lesiones: Planteó el partido para no perder y una contra lo sentenció.

Alineaciones confirmadas de Valencia CF y Real Betis para la Jornada 1 de LALIGA en Mestalla

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El Valencia CF perdió ante el Real Betis (0-1) en el partido aplazado correspondiente a la primera Jornada de LALIGA disputado en Mestalla.

El empuje inicial del Valencia CF duró 20 minutos. En ellos tuvo una buena doble ocasión para adelantarse en el marcador, pero a partir de ahí se esfumó y acabó dominado hasta el descanso. En la segunda mitad la tónica se repitió. El Valencia CF fue a por el partido y con los cambios tuvo alguna ocasión para marcar, pero el Betis, a la contra, fue el que anotó. En el 83, Pablo García ponía en ventaja al conjunto verdiblanco. Los de Corberán intentaron empatar hasta el final pero con la falta de acierto que han mostrado en estas dos primeras jornadas.

Las notas uno por uno del

En ElDesmarque ponemos nota a los jugadores del Valencia CF contra el Real Betis:

Stole Dimitrievski (6): Siempre atento para cubrir las espaldas de su zaga. En el gol no pudo hacer nada

Jesús Vázquez (5): Repite titularidad pero sentando al capitán Gayà, ahí es nada. En defensa sufre.

Diakhaby (4): Tras jugar unos minutos la jornada anterior por la lesión de De Haas, el central será titular. Siete meses de inactividad le contemplan y se le notan. Con Parrot un descuido casi cuesta el primer gol. En el tanto de Pablo García era quien lo tapaba. Amonestado por protestar

Pepelu (5): Incrustado en el centro de la zaga ha llegado para quedarse. Cumple con su función pero brilla menos porque tiene que compartir labor creativa con Guido y hoy con Guerra.

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Tárrega (7): El sistema le permite sacar sus mejores virtudes. Fue un muro en defensa por alto y por bajo.

Pablo Maffeo (6): Primera titularidad en el Valencia CF. Muy atento en defensa, también se sumó al ataque en varias ocasiones poniendo centros peligrosos. Se dejó la piel y fue sustituido en el 55

Guido Rodríguez (5): El argentino, ex del Betis, alternó grandes acciones con algunos pases fallados impropios de él que propiciaron contras peligrosas.

Javi Guerra (5): Retrasó su posición y eso le impidió llegar al área con la asiduidad que acostumbra y ser determinante. Con la salida de Ugrinic mejoró

Ryonosuke Sato (8): El japonés parece que lleve toda la vida en Valencia. Siempre se ofrece, las pelea todas. Tuvo una gran ocasión en el 12 para adelantar al Valencia. Amonestado al llegar tarde a tapar a Junior Firpo. Se multiplicó en defensa y en ataque. Saca hasta los córners.

Arnaut Danjuma (5): Tras estar en el candelero y amagar con irse al PSV, se mantiene como titular. Eso sí, esta vez no jugó en punta. Tuvo una buena opción en el 11 para marcar. Estuvo muchos minutos desaparecido. Fue el primer cambio.

Hugo Duro (5): Tras ser el último cambio ante el Celta, el pichichi salió de inicio y se dejó la piel peleando todos los balones. Un intento de asistencia a Danjuma fue su último lance antes se ser sustituido.

Carlos Corberán y los suplentes

También jugaron:

Ugrinic (5): Salió por Hugo Duro en el minuto 53. Le dio más energía al equipo pero, como acostumbra: ni asistencias, ni goles. Su trabajo es arduo pero poco eficaz.

Rioja (5): Salió por Pablo Maffeo en el minuto 53. Jugó de carrilero por la derecha. Un tiro fue su tarjeta de visita. Más ofensivo que el catalán para jugar de carrilero, el equipo lo agradeció.

Sadiq (4): Salió por Danjuma en el minuto 53. Nada más salir perdió tres balones. Pésimo. Fue el día en que salió todo cruz. La mejor que tuvo, lo hizo bien pero el meta del Betis se la sacó Álvaro Vallés cuando lo fácil era marcar.

David Otorbi (5): Salió por Pepelu en el minuto 86. Dejó buenas sensaciones.

Aliou Dieng (sc): Salió por Guido Rodríguez en el minuto 86. Nada destacable.

Carlos Corberán (5): El técnico de Cheste hizo rotaciones obligado por el cansancio y las lesiones. De inicio apostó por un 1-5-3-2 con Maffeo, Diakhaby y Hugo Duro como novedades.

Con el partido en tierra de nadie, hizo un triple cambio sacando a Rioja, que reaparecía y debutaba esta temporada, Ugrinic y Sadiq. Tras el gol del Betis sacó a Otorbi y Dieng sin nada que hacer ya.