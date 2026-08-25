David Torres 25 AGO 2026 - 17:49h.

El conjunto catalán llegó a cambiar dos veces las condiciones del traspaso y el Valencia se plantó

Ofensiva final del Valencia CF por Arnau Martínez: cerca del acuerdo

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ValenciaArnau Martínez jugará en el Valencia CF. El Girona ha dado luz verde para el traspaso del futbolista catalán por una cantidad algo inferior a su cláusula de rescisión (8 millones) entre fijos y variables. La insistencia de Carlos Corberán, que le ha llamado infinidad de veces y ha mantenido viva la llama y el interés del futbolista cuando peor estaban las cosas, han sido claves para cerrar el acuerdo. El Valencia CF reactivó con fuerza la operación Arnau Martínez este lunes. Cuando parecía que el club había decidido no mejorar la oferta que había puesto sobre la mesa al Girona, las circunstancias provocaron un último movimiento para intentar desbloquear el fichaje del lateral catalán. La lesión de Justin De Haas, las necesidades trasladadas públicamente por Carlos Corberán y la presión del propio futbolista para abandonar Montilivi cambiaron el escenario una vez más y esta vez fue la definitiva.

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Se le espera en breve: Las condiciones del acuerdo

El Girona acepta, como ha avanzado el periodista Nil Solà y el futbolista tiene previsto viajar a la capital del Turia en las próximas horas, a más tardar este miércoles, tal y como ha desvelado Nacho Sanchis. La idea que maneja el club es que pase la revisión médica y esté a disposición del cuerpo técnico para, incluso, viajar a A Coruña con el equipo.

El Valencia ya había llegado a plantarse en las condiciones pactadas con el Girona. La entidad de Mestalla había alcanzado en dos ocasiones un acuerdo sobre unas cantidades que finalmente fueron modificadas por el conjunto catalán, situación que terminó provocando el bloqueo de la operación. El club valencianista llegó a dar por aparcada la negociación y cerró la incorporación de Pablo Maffeo, aunque nunca perdió de vista a Arnau. Quería a ambos, como ha venido informando ElDesmarque, y así será.

Arnau Martínez jugará en Mestalla. El Valencia CF ha conseguido desbloquear definitivamente una operación que durante las últimas semanas parecía abocada al fracaso y el Girona ha terminado aceptando la propuesta valencianista por su lateral derecho. De esta forma, el futbolista catalán se convertirá en nuevo jugador del conjunto de Carlos Corberán; que tanto le ha insistido en que viniera y aguantara.

Un culebrón

El fichaje pone el punto final a un culebrón que ha tenido varios giros. El Valencia había alcanzado previamente un acuerdo con el Girona sobre unas condiciones que posteriormente fueron modificadas por el club catalán, lo que provocó que la operación se paralizara. El conjunto de Mestalla llegó entonces a cerrar la incorporación de Pablo Maffeo, aunque nunca descartó completamente a Arnau.

La última propuesta valencianista contemplaba cinco millones de euros fijos, otro millón en variables y un 15% de una futura venta. Una fórmula que finalmente ha permitido acercar posturas con el Girona y cerrar el traspaso. Eso y que el jugador ha reducido parte de su salario.

Además, el Valencia ya tenía desde hace semanas el acuerdo con Arnau Martínez. El jugador había dado el visto bueno a un contrato de cinco temporadas y había presionado para poder abandonar Montilivi y firmar en Valencia hasta 2031. Su representante llegó incluso a criticar públicamente la postura del Girona y recordó que el futbolista afrontaba un momento clave de su carrera, con contrato hasta junio de 2027. Cobrará un salario de 2.5 millones de euros para las cinco próximas temporadas.

Ahora, ese pulso llega a su final: Arnau Martínez deja el Girona y jugará en Mestalla. Falta la revisión médica y la firma pero, ni con el Girona de por medio, parece que la negociación se vaya a romper ya.