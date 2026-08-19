David Torres 19 AGO 2026 - 11:41h.

El Valencia CF se harta con Arnau Martínez pero no lo olvida: si el Girona cumple, lo fichará

Un invitado inesperado paraliza el fichaje de Arnau Martínez por el Valencia CF

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ValenciaEl Valencia CF, que ha cerrado la llegada de Pablo Maffeo, no se olvida de Arnau Martínez. Es, sin duda, un futbolista que sigue gustando en Mestalla pero las condiciones para su traspaso desde Girona ahora han cambiado. El Valencia CF se ha hartado con el asunto Arnau Martínez pero no lo olvida. Ha cumplido dos veces las condiciones pero el Girona las ha cambiado.

La realidad es que el Valencia CF busca dos laterales derechos en el mercado, por eso no ha cerrado la puerta de forma definitiva a fichar a Arnau Martínez, pero sí se ha plantado en lo que ya se acordó. O se hace en las condiciones pactadas previamente con el Girona, o no se hará y el Valencia CF

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Así ha transcurrido la negociación con el Girona

Según ha podido saber ElDesmarque, el Valencia CF siempre le dijo al Girona la urgencia en fichar a Arnau Martínez para que pudiera estar en el comienzo de LALIGA. Era una condición imprescindible para que firmara ya. De lo contrario, como ha hecho, se iría a por otras opciones como Maffeo. El conjunto gerundense y los agentes del jugador fijan 4 millones de euros más variables el precio del traspaso y, aunque es más de lo previsto, los de Mestalla se lo plantean y se decide que Arnau Martínez no jugará ante el Leganés.

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Las lesiones y las bajas condicionan esta decisión y Arnau acepta la petición de su entrenador y juega en el debut de LALIGA Hypermotion asumiendo un riesgo físico que podía poner en peligro el traspaso. Con todo, superado el duelo, el lunes fue un día clave y el Valencia CF hace su segunda oferta por Arnau Martínez, e una nueva oferta (la segunda oferta por Arnau) llegando a las condiciones del traspaso exigidas por el Girona. Pero, en ese momento, aparece el Fulham en escena y el Girona cambia los términos del acuerdo, por lo que el Valencia CF, como antes hicieron Olympique de Marseille, Hull City o Betis, desiste y se va a Pablo Maffeo.

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¿Qué tiene que suceder para que Arnau Martínez juegue en el Valencia CF?

El malestar del Valencia CF con la situación es elevado, pero eso no quita que Arnau Martínez siga siendo un futbolista que le interese al club de Mestalla. A Carlos Corberán, que ya ha hablado con él, le cuadra, porque además de ser un lateral derecho, puede apuntalar la zaga como central.

Sin embargo, el Valencia CF, y ya con Maffeo en el zurrón, no se va a mover un ápice y el Girona lo sabe. O se hace en las condiciones pactadas previamente con el club catalán (4 millones de euros más dos más en variables por número de partidos y por clasificación), o no se hace.