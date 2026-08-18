El Valencia sigue apretando por Arnau Martínez y el Girona se planta

Fran Fuentes 18 AGO 2026 - 00:12h.

La dirección deportiva valencianista ha elevado la oferta, pero sigue lejos de las exigencias del conjunto gironí

El Valencia calienta la venta de Danjuma y ofrece contrato a un fichaje complementario

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El Valencia CF sigue trabajando para cerrar una plantilla competitiva. Citados para el inicio de curso el próximo sábado, los de Carlos Corberán han cerrado hasta la fecha a tres refuerzos: Justin de Haas, Aliou Dieng y Ryunosuke Sato, amén de la renovación de Guido Rodríguez, que sabe casi a otro fichaje más. Sin embargo, en la dirección deportiva, así como el propio técnico valenciano, consideran que todavía faltan varias piezas en posiciones clave para terminar de confeccionar un plantel competitivo. Con Viktor Tsygankov como uno de los que llegó a sonar para reforzar el ataque, el club tiene un margen de maniobra a nivel económico limitado. Es por eso que se está enquistando un fichaje que se antoja fundamental para el lateral derecho: Arnau Martínez, también del Girona.

En este sentido, el conjunto valencianista ha vuelto a contactar con el conjunto gironí para hacerle llegar una nueva oferta. Esta habría subido la cifra de traspaso ofrecida por el club de Mestalla para tratar de cerrar su incorporación. Sin embargo, la respuesta del Girona ha vuelto a ser la misma: un no rotundo. Y es que las cantidades ofrecidas todavía no se acerca a los ocho millones que el jugador tiene fijados en su cláusula de rescisión. A ese número se ciñe Quique Cárcel, director deportivo del conjunto catalán, y no se mueve ni un céntimo.

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El Valencia peina el mercado mientras que Arnau Martínez no forzará una salida violenta

De este modo, el Valencia CF ya otea el mercado en busca de otras alternativas por si esta operación no llegase a buen puerto. Si bien es cierto que ya existe un acuerdo con el jugador, el Girona se mantiene en sus trece con esos ocho millones de euros que figuran en la cláusula de rescisión de Arnau Martínez después de consumar el descenso. En este sentido, desde el Valencia entienden que es una cantidad excesiva. Por su parte, los gironíes saben que el jugador cuenta con numerosos clubes interesados, así que espera a que alguno de ellos se decida a pagar la cantidad fijada en su contrato.

Entretanto, Arnau Martínez fue titular y disputó el partido completo del Girona en su regreso a LALIGA HYPERMOTION. De este modo, el catalán jugó los 90 minutos del partido frente al CD Leganés, y lo hizo con el brazalete de capitán. A sus 23 años, el club entiende que la cifra que solicita por el futbolista es un precio acorde al mercado, mientras que el propio jugador, en la cantera gironí desde los 14 años, no planea forzar su salida ni poner al club que le ha permitido llegar a la élite en una situación de tensión.