El paso clave del Zaragoza en el mercado para activar un fichaje en defensa

Pablo Sánchez 17 AGO 2026 - 08:36h.

El motivo por el cual el Real Zaragoza ingresará un dinero extra por el fichaje de Adrián Liso

Lalo Arantegui persigue los últimos retoques de la plantilla

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El Real Zaragoza afronta la recta final del mercado y las dos semanas previas al estreno liguero en Primera RFEF con buena parte de los deberes hechos. Lalo Arantegui ha ido cerrando incorporaciones y tareas pendientes desde bien pronto y solo quedan ciertos retoques para completar la plantilla de Ibai Gómez. Entre ellos, la llegada de un lateral derecho.

El club maneja un par de nombres entre los que tiene una prioridad, aunque ninguna de estas opciones es factible si no se confirma antes un paso necesario del club en el mercado: la salida de Francho Serrano. La marcha de un peso pesado del vestuario se antoja clave para poder activar más llegadas. Todo está a la espera de saber qué pasará con uno de los capitanes del equipo. Sus pretensiones económicas están muy por encima de las posibilidades del club en Primera RFEF.

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Francho no aceptó la oferta de renovación planteada por el Zaragoza y la única opción de que siga consiste en rebajar su salario, un acuerdo que por ahora no llega. Mientras tanto, el defensa no participó en ninguno de los dos últimos amistosos disputados por el conjunto blanquillo, una buena prueba de cuál es la situación actual.

Los nombres que maneja el Zaragoza

Solo la salida de Francho activaría la llegada de un refuerzo para la zaga y el club maneja un par de nombres. El que más peso tiene es el de Rubén Iranzo, aunque su salida del Valencia depende de que llegue Arnau Martínez. Por ahora las negociaciones con el Girona no han fructificado y su llegada a Mestalla es la única vía para que Iranzo pueda poner rumbo al Ibercaja Estadio.

El plan B que sopesa la entidad zaragocista es Álvaro Carillo. Se encuentra libre tras terminar contrato con el Huesca y el movimiento resulta más sencillo. Toca esperar novedades para saber si se producen cambios.