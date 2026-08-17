Joaquín Anduro 17 AGO 2026 - 00:20h.

Tsygankov y Vanat quieren salir del Girona tras el descenso

Tsygankov pide la carta de libertad y aparece como un deseo para el Valencia CF con una condición

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El Girona ha arrancado su temporada de regreso a LALIGA HYPERMOTION con un empate sobre la hora por 1-1 ante el Leganés en un encuentro en el que la noticia ha estado fuera del campo. Viktor Tsygankov y Vladyslav Vanat, que buscan una salida del equipo albirrojo, se habrían negado a jugar para forzar esta situación, con el primero de ellos directamente señalado públicamente por el entrenador, Quique Álvarez.

Los dos futbolistas ucranianos buscan una salida en situaciones muy diferentes ya que el primero ni siquiera ha participado en ninguno de los partidos de pretemporadas, algo que sí ha hecho el ariete. El Valencia, el Celta de Vigo o el Espanyol están detrás de la puja por Tsygankov en la que también han aparecido el Ajax o el fútbol turco y su entrenador ha explicado claramente por qué no ha tenido minutos pese a haberle convocado.

"Está bien y estaba convocado, pero no ha querido cambiarse. No puedo decir nada más", declaró Quique Álvaro en sala de prensa y, en Carrusel Deportivo, se amplió la información añadiendo a Vanat, que sí se sentó en el banquillo y llegó a calentar pero también se habría opuesto a saltar al campo.

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Abel Ruiz salva un punto para el Girona ante el Leganés

El Girona salvó un punto en el partido del regreso a LaLiga Hypermotion con un gol de Abel Ruiz en el minuto 90, este domingo contra el Leganés en Montilivi (1-1). El equipo de Rubén Albés se adelantó con un gran gol de Naim García y acarició una valiosa muy valiosa, pero el conjunto de Quique Álvarez había sido superior en juego y en ocasiones y conquistó el premio en los últimos suspiros.

El tanto de Abel Ruiz da aire a un equipo que hace apenas dos temporadas saboreaba la Liga de Campeones y que ha llegado al inicio del curso con dudas porque la plantilla está a medio hacer.

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El Girona afrontó el encuentro inaugural con apenas tres defensas del primer equipo y sólo una incorporación en el once titular (Iván Morante) por las siete del Leganés. Los rojiblancos avisaron con una remate de Bryan Gil a centro de Àlex Moreno y a los siete minutos lograron el 1-0 por obra de Arnau Martínez, pero fue anulado por un ajustado fuera de juego.

El Girona, ambicioso, jugaba con verticalidad e intensidad, contra un Leganés sin continuidad ni peligro. Los pepineros se estrellaban en el joven defensa Junior Holmes, debutante a los 17 años.

La ocasión más clara de la primera mitad llegó después de la media hora: Àlex Moreno, muy activo, centró al corazón del área, pero el remate forzado de Bryan Gil se fue cerca del palo derecho. Los locales transmitían fiabilidad y solidez atrás y dominaban la pelota (65% de posesión al descanso), pero sufrían la falta de pólvora adelante, su gran asignatura pendiente de los dos últimos años.

El Leganés marcó el 0-1 en su primera ocasión de todo el partido, con un potente disparo desde muy lejos que sorprendió a Paulo Gazzaniga, muy discutido por la afición de Montilivi. El Girona contestó bien después del golpe y siguió buscando la portería contraria. Volvió a acercarse al gol a cargo de Bryan Gil y Junior y antes de la hora de juego ya salió Abel Ruiz.

Los locales asediaban a los visitantes y Albés hizo un triple cambio para recuperar la compostura. Justo después el palo salvó al Girona del 0-2 y evitó la sentencia, en un chut lejano de Álvaro Tejero.

Quique Álvarez respondió con la entrada de tres delanteros: Yáser Asprilla, el fichaje más caro de la historia del Girona, de vuelta después de su cesión al Galatasaray, Jastin García y Cristhian Stuani. El veterano portero Raúl Fernández frustró dos disparos de Asprilla con dos grandes paradas, pero el equipo catalán consiguió el empate por mediación de Abel Ruiz en una jugada embarullada.