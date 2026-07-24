Tsygankov pide la carta de libertad y aparece como un deseo con una condición para el Valencia CF

David Torres 24 JUL 2026 - 09:37h.

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ValenciaTodo y que la prioridad es un lateral derecho, el Valencia CF sigue rastreando el mercado en busca de un extremo que complete la plantilla de Carlos Corberán. Tal y como ha venido informando ElDesmarque, la llegada de Ryunosuke Sato no cierra esa demarcación y el club continúa trabajando para incorporar otro futbolista de banda, mientras mantiene abierta la opción de Largie Ramazani, cuya llegada sigue siendo una posibilidad ya sea en forma de cesión o mediante un traspaso si las condiciones económicas lo permiten. En ese escenario aparece ahora una nueva oportunidad de mercado.

El Valencia CF, atento

Según ha informado La Grada, el internacional ucraniano Viktor Tsygankov ha solicitado al Girona FC la carta de libertad al considerar que el club no ha cumplido una serie de compromisos adquiridos con él. La información apunta a que varios equipos de LALIGA ya han trasladado a su entorno que estudiarían su incorporación si finalmente queda libre. Entre esos equipos está el Valencia CF, atento a una situación que podría convertir a un futbolista de primer nivel en una oportunidad de mercado. El Girona, sin embargo, mantiene su postura y no está dispuesto a dejarle marchar gratis. Después de rebajar sus pretensiones desde los 20 hasta los 10 millones de euros, sigue buscando una solución para un jugador que entra en su último año de contrato.

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Un deseo casi imposible a menos de que se dé una condición

La posibilidad encaja con la estrategia del Valencia. Corberán busca un extremo con desequilibrio, experiencia y capacidad para marcar diferencias en el uno contra uno, un perfil que Tsygankov reúne sobradamente. El internacional ucraniano puede actuar en ambas bandas, aunque parte habitualmente desde la derecha para buscar el disparo con su pierna izquierda. Además, aporta gol, último pase y experiencia al máximo nivel tanto en LALIGA como con la selección de Ucrania.

Eso sí, la operación está lejos de concretarse. En Mestalla siguen pendientes de las oportunidades que pueda ofrecer el mercado en las últimas semanas del verano y no existe ninguna negociación avanzada por el futbolista. Todo dependerá de cómo evolucione su conflicto con el Girona y de si finalmente consigue desvincularse del conjunto catalán, un escenario que cambiaría por completo el tablero para los clubes interesados.