Josh Maja, un delantero que encaja en el perfil de lo que busca el Valencia CF: Corberán ya lo conoce

David Torres 24 JUL 2026 - 07:17h.

Así es el perfil de delantero que busca el Valencia CF: No es un 9

Corberán lo conoce del West Bromwich Albion, está sin equipo y no es un 9 como tal

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ValenciaTodo y que la prioridad es un lateral derecho, el Valencia CF continúa peinando el mercado en busca del delantero que complete el ataque de Carlos Corberán. Tal y como adelantó ElDesmarque, la dirección deportiva prioriza un atacante con movilidad, capacidad para asociarse y que complemente las características de Hugo Duro y Umar Sadiq, más que un delantero centro de referencia. En ese contexto aparece el nombre de Josh Maja, delantero sin equipo (por lo tanto asequible) que conoce perfectamente el técnico de Cheste.

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Dos clubs ingleses interesados

El interés, avanzado por La Grada de Radioesport, encaja perfectamente lo que está peinando el Valencia CF en mercado y reúne buena parte de las condiciones que busca el técnico valencianista. Por el momento no existen negociaciones avanzadas entre las partes. El atacante, ex del West Bromwich Albionm gusta en Mestalla, pero el Valencia no es el único equipo que sigue su situación. Watford y Derby County (rival a puerta cerrada en la pretemporada del Valenica CF) también han mostrado interés por el futbolista, cuyo futuro podría resolverse durante las próximas semanas. En el club valencianista continúan valorando diferentes alternativas antes de dar un paso definitivo por el delantero que complete la plantilla.

Carlos Corberán lo conoce

Uno de los factores que juegan a favor de Maja es que Carlos Corberán lo conoce perfectamente. Ambos coincidieron en el West Bromwich Albion durante la etapa del entrenador valencianista en Inglaterra, por lo que el técnico sabe de primera mano qué puede aportar tanto en el terreno de juego como en el día a día. Esa circunstancia reduce la incertidumbre habitual que acompaña a cualquier incorporación.

A sus 27 años, el internacional nigeriano destaca por su potencia física, movilidad y capacidad para jugar de espaldas. Aunque habitualmente actúa como delantero centro, no es un nueve estático. Participa en la elaboración, ataca bien los espacios y se implica en la presión tras pérdida, una de las señas de identidad de los equipos de Corberán. Además, posee facilidad para finalizar las jugadas y ya firmó una temporada de 12 goles en la Championship antes de que las lesiones condicionaran su rendimiento. Un perfil diferente, pero muy próximo al que busca el Valencia para completar su ataque.

Así lo ve el analista Javi Mera, que comparte su impresión de que no es un 9 puro.