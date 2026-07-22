David Torres 22 JUL 2026 - 21:51h.

Buena imagen del Valencia CF: jugaron todos los fichajes

Sato se estrena con un golazo en pretemporada

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ValenciaEl Valencia CF, en el típico partido de pretemporada, ganó ante el Eldense con comodidad (3-0). Los tres goles en la primera mitad dejaron visto para sentencia este choque en el que Ryonosuke Sato, Dani Raba y Jesús Vázquez fueron los grandes protagonistas. Tras el descanso, Carlos Corberán cambió todo el equipo a excepción del portero Abril. Stole Dimitrievski y Danjuma ni se cambiaron por gestión de cargas.

En la segunda mitad Corberán cambió todo el equipo y Dieng y Guerra fueron los mejores pero ya no pudieron ampliar el marcador. El Eldense marcó un gol pero fue bien anulado por fuera de juego.

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Salieron de inicio

Vicent Abril (8): Muy seguro, en especial los primeros minutos cuando apretaba el Eldense. Hizo una gran parada en la segunda parte. Le marcaron tras un rechace, pero el jugador del Eldense estaba en posición ilegal.

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Rubo Iranzo (6): Discreto, pero cumplió

Mouctar Diakhaby (6): Fue capitán. Estuvo bien la media hora que jugó. No se esperaba más porque sale tras lesión.

Justin De Haas (6): Muy escorado en la izquierda porque el Valencia va a jugar con un lateral zurdo largo esta temporada. Por alto, bien.

Jesús Vázquez (9): De los mejores. Muy activo todo momento, las mejores jugadas vinieron por su lado. Marcó un gol aprovechando un tiro al palo de Sato. Está on fire.

Guido Rodríguez (6): De menos a más, al final se hizo con el partido.

Ugrinic (5): Cumplió, sin más

Otorbi (5): Lo intentó sin excesiva suerte

Sato (9): Impecable debut, con gol, asistencia y sensación de que es un futbolista de que cuando entra en contacto con el balón

Dani Raba (9): Como la pretemporada pasada, ha empezado enchufado. Con libertad de movimiento, los mejores balones salieron de sus botas. Además, en el 42, marcó un gol a placer tras el pase de Sadiq.

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Sadiq (8): Le anularon un gol pero no desesperó. Gracias a una presión suya, robó el balón y asistió a Raba para el 3-0

Dieng y Javi Guerra destacan entre lo que salieron en la segunda parte

Tras el descanso Corberán cambió todo el equipo menos al portero

Rodrigo Gamón (7): El atacante reconvertido en lateral se mostró muy activo. Siempre que pudo subió por su banda creando peligro.

Wanjala (5): Salió a la media hora por Diakhaby. Expeditivo. Cumplió antes de dejar su puesto a la hora de partido.

César Tárrega (5): En su línea, trabajó bien y estuo expeditivo.

Gayà (6): El capitán subió por su banda siempre que tuvo oportunidad. Lo buscaron poco pero cuando entró en juego, el equipo lo agradeció.

Aliou Dieng (8): Un portento físico en la medular. No arriesga el balón nunca. Recuperó balones e, incluso, se despegó en ataque cuando pudo. No hace lo que no sabe.

Pepelu (6): Llevó la manija del equipo. Siempre buscó balones largos con suerte dispar.

André Almeida (5): Apareció poco, alternó algún pase con calidad con otros más imprecisos.

Luis Rioja (5): Activo como siempre, pero impreciso. Se le nota que es el comienzo de la pretemporada.

Javi Guerra (8): Tuvo un par de llegadas con mucho peligro. Dio un par de pases a Hugo Duro aprovechando que jugó con libertad. Le faltó marcar para redondear una gran actuación.

Hugo Duro (5): Un nueve rematador como él, sin balón pasó desapercibido. La que tuvo, el portero se le adelantó.

Íker Córdoba (6): Salió en el minuto 60 por Wanjala. Muy buenas acciones al cruce.