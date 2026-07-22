Corberán muestra a Dani Raba y Diakhaby y le da la alternativa a Ryonosuke Sato

David Torres 22 JUL 2026 - 19:34h.

El Valencia CF estrena sus fichajes con derrota (1-3)

Segundo amistoso, primero a puerta abierta

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ValenciaPrimer once titular con luz y taquígrafos en el Valencia de Corberán 202627 y primeras conclusiones que se pueden sacar a priori. Como sucedió en el amistoso contra el Petro de Luanda, repite Vicente Abril en la portería, vuelve a tener la oportunidad. Por delante de él formará Rubo Iranzo y Jesús Vázquez, que es capitán, en los costados, De Haas y Diakhaby en el centro de la zaga. El central está totalmente recuperado de su lesión y, a pesar de que el Valencia CF no descarta que salga, Corberán quiere probarlo.

Guido y Ugrinic llevarán la batuta en la medular acompañados por el canterano David Otorbi y el japonés Ryonosuke Sato, que debuta con el Valencia CF. Arriba Dani Raba vuelve a tener una oportunidad, aunque sabiendo que es el gran señalado en la operación salida, puede servirle para reivindicarse y llamar la atención de otros clubs. Umar Sadiq compeltará el once titular.

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De tal forma, Dani Raba y Diakhaby titulares y que Carlos Corberán le da la alternativa a Ryunosuke Sato son los grandes titulares que deja este once titular de del técnico de Cheste.

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No deja, no obstante de ser un partido de pretemporada sin más trascendencia que la de ir cogiendo carga de minutos en las piernas y automatismos para los más nuevos, como es el japonés.

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Así llegan ambos equipos

El Valencia CF llega a este primer partido de pretemporada en el Estadi Antonio Puchades tras realizar una sesión de entrenamiento contra el Petro de Luanda en el stage en Girona. El combinado valencianista tiene el propósito de continuar cogiendo sensaciones para el inicio de LALIGA EA SPORTS 26-27. En los duelos entre ambos clubes, destaca la victoria de los nuestros en los dieciseisavos de la Copa del Rey 24-25.

Por su parte, el CD Eldense comparece en este encuentro después de perder ante el Millwall FC de la Championship inglesa y tras volver a ascender a LALIGA HYPERMOTION siendo el campeón del Grupo II de la Primera RFEF. El conjunto alicantino ‘tiene en sus filas’ a Borja Calvo, exjugador del VCF Mestalla (2023-2025).