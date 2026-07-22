Cuándo estará disponible Foulquier, que sigue trabajando al margen del grupo

David Torres 22 JUL 2026 - 13:13h.

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ValenciaEl Valencia CF ha regresado a Paterna para continuar con la pretemporada tras el stage disputado en Girona. Entre los futbolistas que no están disponibles pero que podrían volver relativamente pronto hay uno que concita todo el intéres: Se trata de Dimitri Foulquier, el único lateral derecho en la plantilla que, tras cinco meses de baja, ha vuelto al césped esta semana.

Así, el lateral francés continúa con su proceso de recuperación pero sigue ejercitándose al margen del grupo en la Ciudad Deportiva de Paterna, por lo que no estará disponible para disputar ninguno de los amistosos de pretemporada que el Valencia jugará comenzando por este miércoles ante el Eldense.

Foulquier se desplazó la pasada semana con la expedición valencianista a la concentración de Girona, aunque se ejercitó en solitario siguiendo un plan específico de entrenamiento tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido hace cinco meses por una lesión en la rodilla izquierda.

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Por su parte, Mouctar Diakhaby ya trabaja junto al resto de sus compañeros después de sufrir una lesión en la musculatura isquiotibial de la pierna derecha en enero que le hizo perderse la segunda vuelta de la Liga, aunque el central no participó en el primer amistoso de la pretemporada, disputado ante el Petro de Luanda, sí que se prevé que en breve pueda tener sus primeros minutos.

¿Cuándo podría estar disponible Dimitri Foulquier?

El francés fue el único de los futbolistas con lesiones de larga duración que viajó a Girona. Diego López, José Copete, Alberto Marí y Sergi Canós permanecieron en la Ciudad Deportiva de Paterna para continuar con sus respectivos procesos de recuperación.

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Desde el club no garantizan que pueda llegar al primer partido de LaLiga, que será el sábado 22 de agosto, a las 19:30 horas, contra el Celta de Vigo en Mestalla. De hecho, la previsión más realista es que hasta septiembre, quizá para el parón, pudiera estar disponible. Esto es, para la segunda quincena de septiembre.