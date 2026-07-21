David Torres 21 JUL 2026 - 15:59h.

En total el Valencia CF contará con más de 40.000 abonados esta temporada

Mestalla, de Champions y de récord: el estadio con más asistencia de LALIGA

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Mestalla no estará solo en su despedida. Tras finalizar la campaña de abonos para la temporada 2026-27, la última que disputará en el estadio tras 103 años de vida, la afición ha vuelto a responder superando incluso las previsiones más optimistas y volverá a registrar un lleno técnico casi cada semana. La afición valencianista que viene de batir el récord de asistencia, la temporada pasada, ha respondido. Y, a pesar de que en la última temporada de vida de Mestalla, el Valencia CF no jugará en Europa, ha renovado casi al cien por cien los pases. El estadio, que se despedirá con 104 años de vida (el más antiguo de Primera) y tras haber albergado más de 3000 partidos, se ha asegurado que prácticamente 40.000 socios han renovado su confianza y su ilusión una temporada más por el equipo.

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No contento con ello, el dato de 40.000 abonos se va hasta los 47.000 si se cuentan abonados y socios, tal y ha adelantado el diario As y ha podido confirmar ElDesmarque. La figura de socio es imprescindible para poder acceder a un abono de temporada (así como a otras ventajas). Es decir, ya hay una masa social cercana a los 50.000 abonados con los que al Valencia CF le encantaría comenzar la temporada próxima en el Nou Mestalla.

Récord de asistencia en Mestalla

Los datos confirman los registros de la temporada pasada en la que Mestalla fue el estadio con mayor porcentaje de asistencia de LALIGA. Así, tras el partido contra el FC Barcelona, el Valencia CF termina la temporada con una media de 44.918 valencianistas, un total de 898.367 personas entre los encuentros de LALIGA y la Copa del Rey.

Cabe destacar que se han superado los 45.000 aficionados hasta en doce ocasiones. El partido con más afluencia fue frente al Real Madrid CF con 47.537 valencianistas. De tal forma que, el estadio de Mestalla fue en la campaña 2025-26 el estadio de LALIGA con mayor porcentaje (90,4%) de asistencia media según el portal futbolístico Transfermarkt.