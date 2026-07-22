David Torres Valencia, 22 JUL 2026 - 16:42h.

Viene del Mundial, dónde apoyó a España

Jackie Chan posa con la camiseta del Valencia CF junto a Peter Lim y Kiat por un buen motivo

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Peter Lim ha vuelto a Valencia más de seis años después de su última visita. El máximo accionista ha estado comiendo en un conocido restaurante de la ciudad. El máximo mandatario está viajero, pues recientemente se le había visto por Europa con motivo de la final de la Champions League o Roland Garros, pero hacía muchísimo tiempo que no venía a la capital del Turia, dónde está el club del que es propietario.

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Los motivos del viaje de Peter Lim: Nou Mestalla y más

Peter Lim se encuentra en la ciudad de Valencia, tras su paso por el Mundial de 2026 en el que España ha conseguido su segunda estrella, para ver en persona a la Directora de la Fundació VCF -Inma Ibáñez- y visitar las obras del Nou Mestalla, la futura casa del valencianismo, entre otras cosas. La primera parada de su visita ha sido el Nou Mestalla, dónde ha estado acompañado por el Director General del Valencia CF -Javier Solís-, el Director de Operaciones e Infraestructuras del Club -Christian Schneider- y el CEO de Fútbol del Valencia CF -Ron Gourlay-.

Con todo, según ha podido saber ElDesmarque, los motivos del viaje son varios además de los ya expuestos. El máximo accionista ha estado en el Mundial con su amigo Al Khelaifi (ha venido con su avión), viendo el triunfo de España, y de regreso quería ver los avances del nuevo estadio así como saludar en persona a Inma Ibáñez, directora financiera de la entidad y que está en proceso de recuperación de una grave enfermedad.

Pero hay más. Peter Lim ha sido cazado después comiendo por La Grada de Radioesport a la salida de una comida en la que estaba el director general, Javier Solís, y el CEO de fútbol, Ron Gourlay, e Inma Ibáñez, directora financiera, y a la que ha llegado acompañado por sus guardaspaldas y por Joey Lim, su inseparable colaborador y que ya estuvo en el club de Mestalla y que vino en marzo junto a Kiat Lim. Su presencia, como es lógico, desataba todo tipo de rumores sobre la situación de la entidad, en un momento en el que el Nou Mestalla está apurando el último año de su construcción. En ese sentido, aprovechando la comida, según ha podido saber ElDesmarque, han repasado la situación del mercado de verano y se le ha pedido que haga un esfuerzo mayor para afrontar refuerzos como el del lateral derecho

¿Desde cuándo no pisaba Peter Lim Valencia?

Cabe recordar que, la prueba más evidente de que Peter Lim se había desconectado del Valencia CF es que lleva sin pisar la capital del Turia hace casi siete años.La última vez de Peter Lim en Mestalla fue un 15 de diciembre de 2019 en un Valencia-Real Madrid. Días después, se dejaría ver en el estadio valencianista. Días antes el club había facilitado una foto suya junto a Anil Murthy presenciando el duelo contra el Ajax de Amsterdam, uno de los últimos de Champions League que ha disputado el Valencia en su historia hasta la fecha. A partir de la pandemia de coronavirus dejó de ver al Valencia CF, al menos en directo. Ni en Mestalla, ni fuera. Su hijo, presidente desde el año pasado, todavía no ha visto a su equipo en directo desde que ostenta el cargo. Se especulaba con que viniera cuando estuvo con Al Khelaifi, pero ha sido ahora, de regreso de Estados Unidos, cuando se ha decidido a pasar por Valencia de forma fugaz porque esta tarde en el amistoso contra el Eldense no estaba ya en Paterna.