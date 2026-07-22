"Esper que pueda mirar hacia otro lado, más hacia arriba de la tabla", expresó el argentino

Destrozan el mural dedicado a Ferran Torres en Barcelona

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Roberto Fabián Ayala analiza la situación del Valencia CF. Tres días después de su polémica agresión a Dani Olmo, ha querido hablar en una radio española para pedir perdón al internacional español y, de camino, analizar la situación del conjunto de Mestalla, recordando a su vez una premoción de Rufete respecto a Ferran Torres.

"Siempre viendo al Valencia y deseo que le vaya bien. No lo veo como entrenador, sino como un aficionado y alguien que quiere que le vaya bien. Es una temporada nueva, esperemos que pueda mirar hacia otro lado, más hacia arriba de la tabla", expresó el argentino en una entrevista telefónica en Valencia Capital Radio.

"No sé las cosas internas, qué es lo que estará pasando", respondió sobre la situación del club, antes de enviar un nuevo mensaje de optimismo: "Espero que en un futuro puedan presentar a un equipo que identifique a la ciudad y que vuelva. Me ha gustado que en los momentos de dificultad se haya acompañado así al equipo", destacó, respecto a la afición.

Roberto Ayala y la premonición de Rufete con Ferran Torres

Ayala, además, también habló de ese gol de Ferran Torres que dejó a Argentina sin su cuarto título Mundial y acabó coronando a España en Nueva Jersey. Y lo hizo recordando su etapa en el Valencia: "Rufete me decía: este va a ser jugador de fútbol. Felicitarlo por su trayectoria, por el momento que le toca vivir y es un fútbol que representa a muchos, que gusta y lo ha podido lograr", contó.

Todo ello en una entrevista en la que el argentino pidió perdón por la acción con Dani Olmo tras el pitido final: "Obviamente que estoy arrepentido. Por el lugar que yo ocupo no puedo permitirme que un sentimiento, o lo que pueda llegar a recibir de la otra parte, cambie mi humor y mis actos. Estoy arrepentido, para mí son cosas que quedan ahí y ya está".