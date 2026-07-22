Así es el perfil de delantero que busca el Valencia CF: No es un 9

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ValenciaLa prioridad ha sido y es buscar un lateral derecho, al menos uno para comenzar LALIGA, pero el Valencia CF sigue en el mercado porque sabe que, además de vender, tiene que incorporar futbolistas en todas las líneas del campo. Desde la portería, hasta la delantera, dónde Hugo Duro y Sadiq buscan un tercer compañero ya que Raba no cuenta.

Más allá del nombre propio, el Valencia CF tiene perfectamente definido el perfil de delantero que busca para completar su ataque. La dirección deportiva y Carlos Corberán priorizan la llegada de un segundo punta, un futbolista móvil, con capacidad para asociarse entre líneas y complementar las virtudes de Hugo Duro y Umar Sadiq. La idea no pasa por incorporar un nueve de referencia, sino un atacante capaz de caer a bandas, enlazar con los centrocampistas y aparecer desde la segunda línea, un rol muy similar al que desempeñó Lucas Beltrán durante su etapa en Mestalla.

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El perfil del delantero que busca Corberán

Ese perfil permite al técnico disponer de distintas variantes ofensivas. Hugo Duro destaca por su agresividad en la presión y su instinto dentro del área, mientras que Sadiq aporta potencia física, profundidad y capacidad para fijar centrales. El tercer delantero debería ofrecer características diferentes: movilidad constante, lectura de los espacios, calidad en el último pase y facilidad para relacionarse con los extremos y mediapuntas. Se trata de un atacante que pueda jugar por detrás del nueve o incluso compartir punta en un sistema con dos delanteros.

No es un modelo nuevo para Corberán. Lucas Beltrán encajó a la perfección en esa descripción gracias a su dinamismo, inteligencia táctica y capacidad para participar en la elaboración, además de llegar al área desde posiciones menos previsibles. De ahí que el Valencia rastree el mercado en busca de un futbolista con unas condiciones similares para completar una delantera equilibrada y con registros complementarios de cara a la próxima temporada.

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El Valencia CF sólo buscaría un 9 si sale Hugo Duro, pero el Valencia CF, en principio, no cuenta con ello y sólo dará salida a los futbolistas que no sean imprescindibles para el técnico