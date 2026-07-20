David Torres 20 JUL 2026 - 12:28h.

El equipo juega esta semana (miércoles y sábado) ante el Eldense y el Castellón

El Valencia CF estrena sus fichajes con derrota (1-3)

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ValenciaEl Valencia CF ya viaja está en Paterna tras finalizar el primer stage de la pretemporada 26-27. Esta concentración se ha realizado en las instalaciones Royalverd Training Center, ubicadas en ‘pleno corazón’ de la Reserva Natural de la Zona Volcánica de La Garrotxa, en la provincia de Girona. El equipo terminó este sábado con una sesión de entrenamiento frente al Petro de Luanda, vigente campeón de la Primera División de Angola. A partir de ya, la primera plantilla valencianista regresa a la Ciutat Esportiva de Paterna donde continuará preparando el inicio de LALIGA y jugará dos partidos amistosos (CD Eldense y CD Castellón) y dónde ya habrá televisión. El Valencia CF, tras el retraso del comienzo de LALIGA busca un nuevo amistoso que añadir al calendario la última semana antes del inicio de la competición (15 de agosto), pero el resto, se podrán ver por la tele.

Cómo y dónde ver la pretemporada del Valencia CF por televisión

El partido de Girona fue a puerta cerrada, pero no en los siguientes choques que, además, contarán con señal de televisión para verlos en directo. Además de los canales oficiales del club, la televisión autonómica À Punt ofrecerá cuatro de los partidos que restan de pretemporada (el quinto será en Inglaterra a puerra cerrada). Así, el conjunto del Mestalla disputará este verano con las cámaras de la televisión autonómica como testigo. "Radiotelevisión Valenciana prepara una cobertura especial para estos duelos que contarán con el excapitán del Valencia CF, Fernando Gómez Colomer como comentarista de excepción", explican en un comunicado fuentes de la televisión autonómica.

El primer duelo será este miércoles 22 de julio contra el CD Eldense , que este año ha vuelto de manera brillante a la Segunda División del fútbol español. El enfrentamiento se disputará a partir de las 20:00 horas en el estadio Antonio Puchades de la Ciudad Deportiva de Paterna.

A la misma hora y desde el mismo escenario, el sábado 25 de julio , se disputará el Valencia CF – CD Castellón , un duelo atractivo y de rivalidad regional entre dos históricos de nuestro fútbol.

La pretemporada continuará con dos compromisos internacionales. El tercer enfrentamiento del conjunto blanco y negro será el que disputan, ya en Inglaterra, Valencia CF y el Stoke City FC. Será el sábado 1 de agosto a las 19:30 horas desde el Bet 365 Stadium de Stoke-on-Trent. En la gira inglesa, el Valencia CF disputará otro choque contra el

El Newscastle, en el Trofeo Naranja (8 de agosto)

Para rematar el verano, el sábado 8 de agosto a las 21:00 horas, llegará la cita más esperada para el valencianismo. Desde el Mestalla, también por televisión, se podrá seguir en À Punt y en los canales oficiales del club el Trofeo Naranja que sirve tradicionalmente como presentación del equipo ante su afición. Este año el rival invitado es un histórico de la Premier League, el Newcastle United FC. El Valencia CF se enfrentará a las ‘urracas’ en un espectacular duelo que servirá para medir el estado de los de Corberán a solo una semana del inicio de Liga, aunque en el caso de los de Mestalla se aplaza al día 22 de agosto.

Tanto es así que, la idea del Valencia CF es buscar un amistoso extra para el 15 de agosto.