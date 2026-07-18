Todo lo que debes saber del estreno del Valencia CF 2026-27: hora, rival, caras nuevas y convocatoria

David Torres 18 JUL 2026 - 13:14h.

Nueve canteranos, tres fichajes, un lesionado y un rival con un viejo conocido che

El Petro de Luanda, campeón de Angola: así es el rival del Valencia CF que cuenta con un viejo conocido ché

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OlotEl Valencia CF disputará este sábado su primer partido amistoso de la pretemporada ante el Petro de Luanda en Girona a puerta cerrada, un test que servirá a Carlos Corberán como primera toma de contacto tras dos semanas de entrenamientos. El encuentro, que desde el club es calificado más como un partido-entrenamiento, permitirá a Corberán ver los primeros minutos de los tres nuevos fichajes: Justin de Haas, Aliou Dieng y Ryunosuke Sato.

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Las pruebas y los lesionados

El técnico de Cheste podrá probar distintos sistemas con los jugadores del primer equipo, a excepción del lesionado Dimitri Foulquier, y con la duda de Mario Domínguez, que está tocado y también tendrá la oportunidad de ver en acción a los 9 canteranos que ha convocado para este primer ‘stage’. Los nueve futbolistas de la cantera que han sido llamados por Corberán son: Vicent Abril, Alain Gómez, Iker Córdoba, Rubo Iranzo, Amos Wanjala, Rodrigo Gamón, Aarón Mayol, David Otorbi y el ya mencionado Mario Domínguez.

Hora y plan de trabajo

El equipo valencianista, que la pasada semana retomó los entrenamientos en la Ciudad Deportiva de Paterna y esta se ha ejercitado en las instalaciones del Royalverd Training Center en Girona, se medirá al vigente campeón de la Primera División de Angola a las 18.30 horas. Será a puerta cerrada y sin televisión del club, por lo que poco o nada se podrá saber durante el choque.

Después del partido, el equipo volverá a Valencia para seguir entrenándose en la Ciudad Deportiva de Paterna, donde continuará preparando el inicio de LaLiga y jugará otros dos partidos amistosos contra el Eldense y Castellón.