David Torres 17 JUL 2026 - 09:00h.

El Valencia CF busca un nuevo amistoso de pretemporada antes del comienzo de LALIGA: tiene fecha, falta rival y campo

Ya hay fecha oficial para el Valencia - Betis aplazado por el Mundial

Compartir







ValenciaUna vez que se ha confirmado que el Valencia CF - Real Betis de la primera Jornada de LALIGA se aplaza porque el conjunto verdiblanco tiene a un futbolista en la final del Mundial, el conjunto de Mestalla ha tenido que aceptar con deportividad la decisión. Eso no significa que guste en Valencia, pero lo asumen. El primer daño colateral evidente es que, en la última semana de agosto, el equipo debería jugar tres partidos (21 ante el Celta, 25 contra el Betis y 30 frente al Deportivo), pero el segundo llega porque altera la planificación de la pretemporada que tenía el cuerpo técnico.

PUEDE INTERESARTE El Valencia CF sigue poniendo el foco en las salidas con un gran señalado

Un nuevo amistoso en el calendario: ya hay fecha

El aplazamiento de la primera jornada de LALIGA ha generado un nuevo problema añadido a la planificación. En principio, el Valencia CF iba a disputar seis amistosos de pretemporada, siendo el Trofeo Naranja previsto para el 8 de agosto el último del calendario. Era ideal, a una semana del comienzo, una prueba real contra un rival de enjundia como el Newcastle. Al conocerse el cambio del inicio de la competición, el Taronja no se podía cambiar ya. La fecha estaba fijada, entradas preparadas y el Newcastle, que sí empieza la Premier el día 15 de agosto, no podía cambiar el partido.

Ante esta tesitura, el Valencia CF necesita encontrar un partido amistoso más que complete la preparación del equipo, que se dispute el fin de semana del 15 de agosto para llegar al inicio, a la prueba real del 21 de agosto lo más rodado posible.

PUEDE INTERESARTE El Valencia CF dispuesto a renovar a Gayà que quiere seguir: buena predisposición pero se ponen dos condiciones

La idea es tener una prueba de fuego real, o al menos una piedra de toque para ensayar con un once titular similar al que comenzará LALIGA el día 21 ante el Celta de Vigo.

Bajo esa premisa en Mestalla se busca rival y lugar para jugar. Carlos Corberán y la dirección deportiva han coincidido que, entre el 8 de agosto y el 21 son demasiados días sin probar a los futbolistas, sin ajustar detalles para poder comenzar LALIGA en condiciones óptimas y aunque, luego se acumularán los partidos, como se queja Gayà, es vital llegar al día 21 rodados.