David Torres 22 JUL 2026 - 20:37h.

El japonés, además, propició el segundo gol de Jesús Vázquez

Corberán muestra a Dani Raba y Diakhaby y le da la alternativa a Ryonosuke Sato

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ValenciaRyonosuke Sato no ha podido estrenarse mejor con el Valencia CF. El centrocampista japonés fue titular en el segundo amistoso de pretemporada ante el Eldense y, tras unos primeros minutos en los que se mostró muy activo y dio una asistencia a Sadiq que acabó en gol anulado por fuera de juego, decidió destapar el tarro de las esencias.

En el minuto 22, el japonés recibía el balón en la frontal, controlaba con la izquierda, la pelota quedaba ligeramente botando y Sato, sin pensárselo, la golpeaba con la derecha y la colaba por la escuadra.

Ryonosuke Sato propicia el segundo

No contento con ello, Ryonosuke Sato propiciaba el segundo gol a la media hora de partido. El nipón, jugando por la izquierda, regateaba, hacía un centro chut débil que tocaba en el palo, su rechace le caía a Jesús Vázquez y hacía el 2-0.

Impecable debut, con gol, asistencia y sensación de que es un futbolista de que cuando entra en contacto con el balón pasan cosas

Con la actuación de Sato, el equipo de Carlos Corberán, que perdió el pasado sábado por un resultado de 3-1 en el primer test contra el Petro de Luanda, vigente campeón de la Primera División de Angola, recupera el buen sabor de boca en la pretemporada, que esta semana se ha desarrollado en la Ciudad Deportiva de Paterna después de ejercitarse la pasada en las instalaciones del Royalverd Training Center en Girona.

El japonés es una de las grandes atracciones del equipo en un día en el que volvió a jugar Justin De Haas, otro de los fichajes. Cabe recordar que, esta misma semana, a la misma hora y desde el mismo escenario, el sábado 25 de julio , se disputará el Valencia CF – CD Castellón , un duelo atractivo y de rivalidad regional entre dos históricos de nuestro fútbol.

La pretemporada continuará con dos compromisos internacionales. El tercer enfrentamiento del conjunto blanco y negro será el que disputan, ya en Inglaterra, Valencia CF y el Stoke City FC. Será el sábado 1 de agosto a las 19:30 horas desde el Bet 365 Stadium de Stoke-on-Trent. En la gira inglesa, el Valencia CF disputará otro choque contra el Derby County a puerta cerrada.

Para rematar el verano, el sábado 8 de agosto a las 21:00 horas, llegará la cita más esperada para el valencianismo. Desde el Mestalla, también por televisión, se podrá seguir en À Punt y en los canales oficiales del club el Trofeo Naranja que sirve tradicionalmente como presentación del equipo ante su afición. Este año el rival invitado es un histórico de la Premier League, el Newcastle United FC. El Valencia CF se enfrentará a las ‘urracas’ en un espectacular duelo que servirá para medir el estado de los de Corberán a solo una semana del inicio de Liga, aunque en el caso de los de Mestalla se aplaza al día 22 de agosto.