Las peñas, la cantera, los medios de comunicación... y sus compañeros

Guido Rodríguez y Ryonosuke Sato se dan un baño de multitudes en las peñas: "Será un año muy lindo"

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ValenciaModesto, alegre, jovial, respetuoso y, por lo que dicen en Paterna, talentoso con el balón. Ryonosuke Sato tiene todo para triunfar en el Valencia CF o, al menos, para convertirse en un fenómeno de masas entre la afición che. A la espera de que demuestre sobre el césped lo que se apunta del mejor japonés joven de la última Liga de su país, este ya se ha metido en el bolsillo a las peñas, a los niños y empieza a convencer al vestuario. La Satomanía empieza a ser una realidad en Valencia en torno a este joven internacional, que viene de ser un referente en su país, entre otras cosas porque ha destacado en todas las categorías inferiores de su selección y ha sido campeón de la AFC U-23 Asian Cup, torneo en el que fue elegido mejor jugador y destacó como máximo goleador con cuatro tantos. Su progresión le llevó a debutar con la absoluta en junio de 2025 siendo el futbolista más joven de la historia de Japón en participar en un partido de clasificación para el Mundial.

Debuta hoy

Ahora ha aterrizado y la oleada de elogios y gestos le preceden: desde el vestuario hasta las peñas, todo el mundo tiene en la boca al nipón que, salvo giro inesperado se estrenará hoy a puerta cerrada ante el Petro de Luanda en un choque (18 horas) que se disputará a puerta cerrada porque es considerado como un entrenamiento de pretemporada más. Serán, no obstante, sus primeros minutos como jugador che.

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El vestuario, empieza a elogiarlo: "Sato es el que más me ha sorprendido"

La Satomanía ha empezado fuera, entre la afición y las peñas pero dentro del vestuario empiezan a deshacerse en elogios hacia Sato. Javi Guerra decía este martes: "Sato es un jugador muy rápido y técnico en espacios reducidos. Ha sorprendido de buena manera la rapidez de pies y de cabeza que tiene”; Pepelu, poco antes explicaba: "Ha venido con muchas ganas, ilusión. Es buena gente y a pesar de que no sabe nada de español se va adaptando" y Hugo Duro en La Grada de Radioesport aseguraba: "Sato es el jugador que más me ha sorprendido", mientras que Dimitrievski en Superdeporte explicaba entre risas "es el típico futbolista japonés, ya jugué con uno en Tarragona. Tiene mucha calidad. Es muy importante adaptarlo lo más rápido posible. Es muy educado, muy disciplinado".

"Es el típico futbolista japonés, ya jugué con uno en Tarragona. Tiene mucha calidad. Es muy importante adaptarlo lo más rápido posible. Es muy educado, muy disciplinado".

Pero es que, fuera del campo, que es lo que no se conocía en Valencia hasta su llegada, el joven futbolista ya ha dejado muestras del aura que le rodea y de lo que es capaz en varios foros valencianistas a los que hay que ganarse.

Sato causa furor allá dónde va: primeras declaraciones y las peñas

En apenas una semana, Sato se ha "enfrentado" a la prensa, a las peñas y a los más jóvenes. Ante los medios de comunicación, pese al calor y el desconocimiento del idioma, no se arrugó ni se escondió a pesar de su juventud. Hasta un periodista japonés se desplazó para asistir a su puesta de largo.

Después, en su primera entrevista, Ryu, que es como le gusta como le llamen, tampoco se escondió y desveló detalles de su intimidad que los futbolistas no acostumbran a contar.

Con todo, la primera "piedra de toque" seria, la tuvo el sábado en la 30ª convención de peñas valencianistas. Ahí le besaron, le hablaron en valenciano, tuvo que pedir agua, hacerse fotos con decenas de seguidores y, con Guido como tutor, estuvo a la altura. sonrío siempre y se mostró atento con todos, mayores y chicos.

Locura en el campus

Quedaba un paso más, los aficionados más jóvenes y lo dio antes de salir hacia la pretemporada en Girona. Ahí, el jugador japonés desbordó la ilusión entre los más pequeños. La locura por Ryunosuke Sato en el Campus de Verano del Valencia CF fue una buena piedra de toque de lo que le espera a poco que triunfe sobre el césped. El nuevo jugador del Valencia CF se acercó a saludar a los participantes en el segundo turno del Campus de Verano del Valencia CF que durante todo el mes de julio se celebra en la Ciutat Esportiva reuniendo 250 niños de 48 países diferentes.

Sato saludó uno a uno a los más pequeños y desbordó la ilusión entre todos ellos que incluso de arrancaron a corear el nombre del japonés que disfrutó de la experiencia e incluso pudo gravar un mensaje con su teléfono móvil entre gritos y cánticos de los niños.

El jugador japonés agradeció su cariño a los más pequeños y se atrevió incluso a dedicarles algunas palabras en castellano y en inglés demostrando que está dándole duro a las clases para acelerar su adaptación cuanto antes.