David Torres 17 JUL 2026 - 22:30h.

Del manga a los videojuegos y el golf: la primera promesa y las confesiones más sorprendentes de Ryunosuke Sato

Es tradición que los nuevos fichajes bailen delante del resto

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ValenciaRyonosuke Sato, flamante fichaje del Valencia CF esta temporada no se ha librado de la tradicional ceremonia de bautismo del Valencia CF, que hace que los nuevos refuerzos canten o bailen delante del resto de compañeros. Al joven futbolista japonés, como se ve en el Instagram de Hugo Duro, le ha tocado hacer el "Gangnam Style", una canción de PSY lanzada en 2012 que se convirtió en un fenómeno mundial. Mezcla pop, dance y K-pop, y es conocida por su pegadizo ritmo y el famoso "baile del caballo". Fue el primer vídeo del mundo en superar los 1000 millones de reproducciones en youtube y ya tiene una nueva versión che.

El título hace referencia a Gangnam District, un distrito de Seúl famoso por su riqueza, lujo, moda y vida nocturna. La expresión "Gangnam Style" no significa simplemente "el estilo de Gangnam", sino que también satiriza a las personas que intentan aparentar ser ricas, sofisticadas o de clase alta. La canción y el videoclip usan humor y situaciones exageradas para burlarse de ese estilo de vida ostentoso.

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Ryonosuke Sato hace una reverencia, y a bailar

En el vídeo, se ve al joven futbolista japonés totalmente metido en su papel. Hace una reverencia desde el escenario, saluda al respetable y se pone a bailar con toda la fuerza y la energía que le da su juventud y que requiere la canción. De fondo, como no podía ser de otra manera, la plantilla y el cuerpo técnico lo jalean, aplauden, se ríen y se divierten con la escena.

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Tras someterse al cariño y los agasajos de las peñas y antes de su debut de este sábado ante el Petro de Luanda, el joven futbolista ha vuelto a pasar otra divertida prueba de fuego. Sin duda, un paso más imprescindible para ir completando su adaptación al equipo que, por otra parte, habla maravillas de su forma de ser, de su actitud y de su calidad futbolística. Ryo ha llegado para enamorar a los de dentro, pero también a los de fuera. Este momento captado por Hugo Duro es una buena prueba de ellos.