David Torres 15 JUL 2026 - 14:58h.

¿Su deseo? Volver a ser capitán y "devolver al Valencia CF al sitio que le corresponde"

Al fin Pepelu cambia el discurso y el objetivo del Valencia CF antes de empezar la pretemporada: "Ya lo veréis"

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ValenciaPepelu, que antes de comenzar la pretemporada fue el primero en asegurar que el objetivo de este año debería ser luchar por Europa (vídeo superior), se ha mantenido en su discurso ambicioso desde Girona, dónde está concentrado junto al resto de la plantilla. El centrocampista ha repasado los fichajes, las expectativas del equipo esta campaña y los objetivos del club. "Tenemos que ser ambiciosos porque la camiseta del Valencia CF así lo merece"

Así, en una entrevista concedida a À Punt, el centrocampista de Denia ha dejado claro qué espera del equipo esta temporada. "El final de la temporada pasada tiene que marcar lo que tiene que ser esta temporada: un equipo que sea ambicioso que quiera y que sepa lo que tiene que hacer y que mira objetivos ambiciosos".

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El futbolista, además, ha recordado que su petición de que el club dijera el objetivo ya se ha dicho. "El club en la renovación del entrenador el primer día el club ya dijo lo que quería, que tenemos que ser ambiciosos como equipo". En ese sentido, ElDesmarque ya puso el foco en esa circunstancia. "Este movimiento refleja el compromiso de construir un proyecto competitivo, consistente y estable, con visión de presente y futuro para devolver al Valencia CF al lugar que le corresponde y pelear por objetivos más ambiciosos", decía el club y ahora

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"Guido es un jugador en el que mirarse dentro y fuera del campo.

Respecto a los fichajes y la competencia con Guido y Dieng, Pepelu lo ve muy positivo "Todos los fichajes han venido con mucha ilusión, y al final es muy positivo, porque al final quien tiene que ganar es el Valencia como club, cuantos mejores jugadores tengamos en la plantilla, mejor equipo seremos".

"Guido es un jugador en el que mirarse dentro y fuera del campo. Todos sabemos qué poso tiene y lo que da. Dieng está muy fuerte, ha venido con ganas de aprender y es un perfil que no teníamos. Seguro que se le da muy bien porque viene con mucha ilusión", ha explicado sobre Guido y Dieng.

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La despedida de Mestalla como capitán

En el seno de la mencionada charla, Pepelu sabe que defender la camiseta del Valencia CF "es una responsabilidad muy bonita, representamos a mucha gente, en un club que es enorme y encima en el último año en Mestalla".

Además, en otro orden de cosas, Pepelu remarcó que espera ser capitán de nuevo en lo que sera "una temporada muy especial por lo que puede significar para la gente, para la afición para el equipo y queremos que sea un año especial". No en vano, para él, despedit Mestalla "es una responsabilidad muy bonita, pero al final están representando a mucha gente, estamos en un club que es enorme y dan el último año en estalla, que para la afición del Valencia CF es muy importante. Despedir Mestalla va a ser algo único"