Cinco lecciones que dejó el amistoso del Valencia CF: fichajes, Guerra, camiseta, sistema y el enigma Raba

Los fichajes no desentonaron en ningún momento

Crónica y Uno por uno del Valencia CF ante el Eldense: Sato, Jesús Vázquez, Raba, Dieng y Guerra, marcan el ritmo

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ValenciaEl Valencia CF ganó con comodidad al Eldense en el primer partido amistoso de pretemporada (el anterior fue calificado de entrenamiento y no pudo verse). El encuentro, disputado en el Estadi Antonio Puchades, ha finalizado con 3-0 en el marcador. Ryunosuke, Jesús Vázquez y Raba, autores de los tantos valencianistas. Los de Carlos Corberán estuvieron bien, tuvieron pegada y dejaron entrever algunas pinceladas, todavía muy básicas, de lo que será el Valencia CF 2026-27. El choque dejó detalles de calidad, encumbró a algunos hombres propios al margen de los autores de los goles y finalizó con un buen sabor de boca para el aficionado. En ElDesmarque analizamos algunos detalles que dejó el choque para el análisis y un posterior seguimiento.

Los fichajes se han acoplado pronto: Ryonosuke Sato, apunta maneras

Los fichajes se han acoplado pronto. Mérito de ellos y también del grupo. Uno, el japonés Ryonosuke Sato fue la estrella de la primera mitad. Marcó un gol, propició el segundo, se dejó la piel en cada acción. Alimenta la Satomanía por razones evidentes.

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Mientras, Justin De Haas jugó muy escorado en la izquierda porque el Valencia va a jugar con un lateral zurdo largo esta temporada. Por alto estuvo bien y cumplió.

Por su parte Aliou Dieng salió en la segunda mitad y demostró ser un portento físico en la medular. No arriesga el balón nunca. Recuperó balones e, incluso, se desplegó en ataque cuando pudo. Tiene pinta de futbolista que puede gustar a Mestalla por su entrega. Sobrio pero eficaz. Nunca hace lo que no puede.

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Javi Guerra, sí o sí de mediapunta: 1-4-2-3-1

Javi Guerra jugó en la segunda parte. Lo hizo por delante del doble pivote (Pepelu-DIeng) y con libertad y eso lo agradeció el de Gilet y el equipo. De sus botas nacieron las mejores acciones de la segunda parte. Tuvo hasta la oportunidad de hacer dos goles cantados. El futbolista pretendido por el FC Barcelona ya demostró en el tramo final de la temporada pasada que, cuando Corberán lo pone cerca del área con libertad, triunfa. La presencia de Javi Guerra por detrás del punta, confirma además que este año Corberán ha empezado por mantener el 1-4-2-3-1 con el que acabó la temporada pasada y que es el sistema que le da más equilibrio a este equipo.

El papel de los laterales: muy ofensivos por la izquierda

La principal lección táctica que dejó el partido viene por el papel de los laterales. Sin fichajes en el lateral derecho, Rubo Iranzo y Rodrigo Gamón fueron los elegidos para esa demarcación. El segundo estuvo más acertado y ofensivo que el primero. Gamón estuvo muy activo. Apunta, sin duda, buenas maneras.

Nombres propios al margen, lo que está claro es que Corberán quiere que sus laterales sean muy ofensivos este año, en especial por el costado zurdo. Así, tanto Jesús Vázquez como Gayà jugaron muchas fases del partido casi como extremos. Eso obliga a que el central izquierdo (De Haas primero e Iker Córdoba después) tengan que abrirse mucho para cubrir esa demarcación.

Dani Raba merece capítulo aparte

Está señalado en la operación salida, para Carlos Corberán apenas contó la temporada pasada pero cuando sale el asturiano aporta. Marcó un gol contra el Eldense, se inventó pases que otros no vieron, se le notó suelo. Lo suyo es un enigma. Ahora que el Valencia CF está corto de jugadores en banda más de uno se pregunta por qué no darle una oportunidad y que juegue. Aporta, sin ir más lejos, mucho más que André Almeida.

Estrenando camiseta

A modo de anécdota estética, el Valencia CF aprovechó el primer duelo con luz y taquígrafos para estrenar su tercera camiseta, rosa, combinada con el pantalón y las medias rojo torino. En el club hay fundadas esperanzas de que esta combinación revolucionaria estética funcione entre los aficionados.