David Torres 22 JUL 2026 - 22:14h.

Luis Rioja salió por Sato en la segunda parte: "Estos partidos sirven para muchas cosas"

Crónica y Uno por uno del Valencia CF ante el Eldense: Sato, Jesús Vázquez, Raba, Dieng y Guerra, marcan el ritmo

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ValenciaEl Valencia CF ganó con comodidad al Eldense en el primer partido amistoso de pretemporada (el anterior fue calificado de entrenamiento y no pudo verse). Los de Carlos Corberán resolvieron por la vía rápida en la primera mitad con los goles de Ryonosuke Sato, Jesús Vázquez y Dani Raba (3-0). Tras el descanso, el técnico cambió todo el equipo como es habitual en pretemporada y salieron futbolistas como Luis Rioja que, al final del choque, atendió a los medios de comunicación.

Luis Rioja no rehuyó hablar del objetivo del Valencia CF para la nueva temporada, aunque evitó pronunciar la palabra Europa de forma explícita. El extremo admitió que tanto el vestuario como el club y la afición comparten la ambición de dar un paso adelante respecto al curso pasado.

Se ha hablado mucho de Europa, algunos compañeros lo han hecho y también es el mensaje que transmite el club. ¿Puedes decir que vuestro objetivo, tanto el tuyo como el de la plantilla, es volver a las posiciones europeas?

"Entiendo que al final es algo que queremos todos, que quiere el club, que queremos los jugadores y que quiere la afición. Nosotros vamos a intentar darle siempre lo mejor a la afición y a este escudo porque este club tiene una grandeza enorme. Vamos a intentar hacer una mejor competición de la que hicimos el año pasado y, si hacemos esa mejor competición, todos sabemos a lo que aspira el equipo".

Siempre se dice que de los amistosos se sacan pocas conclusiones, pero vosotros sí obtenéis lecturas. ¿Con qué te quedas del partido?

"Me quedo con las buenas sensaciones. Este tipo de partidos sirven para muchas cosas. Muchas veces solo nos quedamos con el resultado, pero los jugadores que llevamos más tiempo en este grupo intentamos integrar a los nuevos. Hemos visto a Sato, a De Haas y a Dieng, que poco a poco se vayan sintiendo parte de esta familia. Además, intentamos quedarnos con lo positivo. Creo que el equipo ha hecho un muy buen partido y, en el aspecto físico, vamos por buen camino. Queremos que estos encuentros nos sirvan para llegar a la primera jornada con buenas sensaciones y un ritmo alto de competición".

Los fichajes

Siempre has dicho que el Valencia tiene que volver a estar donde merece. Con el mercado de fichajes abierto, ¿crees que al equipo le falta algo? ¿Te gustaría que aumentara la inversión para hacer una plantilla más fuerte?

"Como comprenderás, esa pregunta no la puedo responder yo. A mí me firman para intentar dar el máximo rendimiento posible dentro del campo y eso es lo que voy a hacer, dejándome la piel en cada minuto como hasta ahora. Evidentemente, a todos nos gustaría que el club estuviera lo más arriba posible, ganar el máximo de partidos, sumar los máximos puntos y que el grupo fuera cada vez más competitivo. Hay muchos factores que influyen y, en lo que nos corresponde a nosotros, debemos integrar cuanto antes a los jugadores que lleguen para que se sientan parte de esta familia y puedan ofrecer su mejor rendimiento".