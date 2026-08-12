Pablo Sánchez 12 AGO 2026 - 08:34h.

El Celta responde al Valencia por el fichaje de André Almeida y altera los planes de futuro

Las pretensiones económicas del Girona dificultan la operación

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El descenso del Girona abrió la puerta de salida a muchos futbolistas cuyo contrato no excedía las posibilidades del club catalán en LALIGA HYPERMOTION. Algunos de ellos todavía buscan equipo y uno de ellos es Tsygankov. El atacante ucraniano causa sensación en la élite y varios equipos ya han preguntado por él. Lo sondeó Monchi para el Espanyol, tuvo opciones de marcharse al extranjero y hasta el Valencia lo tiene en su agenda. A todos ellos se suma ahora el Celta de Vigo.

Según informa Faro de Vigo, el conjunto celeste tantea la posibilidad de incorporar a Tsygankov, aunque por ahora la operación por Exequiel Zeballos está más avanzada. Son, a su vez, operaciones excluyentes, lo que quiere decir que ambos no podrán llegar de la mano a Balaídos para, además, ocupar una demarcación idéntica.

Como decíamos, el Girona no puede asumir el salario de Tsygankov en Segunda y por ello se le busca acomodo. El club, por ahora, pide entre 10 y 15 millones de euros, una cifra difícil de alcanzar por el Celta y el resto de pretendientes, por lo que ahora todos los clubes esperan un gesto de su equipo para reducir ese precio de salida y poder afrontar su incorporación.

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Mientras tanto, el Celta sigue avanzando en el fichaje de Ezequiel Zeballos. Las lesiones que ha padecido generaron ciertas dudas en la dirección deportiva celeste, aunque aseguran que los informes son positivos y que se le realizará un exhaustivo reconocimiento médico antes de cerrar su incorporación.

El Valencia, a la espera

Como decíamos, el Valencia es uno de los clubes de LALIGA EA SPORTS que tiene a Tsygankov en su agenda. Sin embargo, el dinero retiene el inicio de las negociaciones por un futbolista que ya pidió salir del club a principios de verano. Todo apunta a que la única forma de que algún pretendiente haga frente a su fichaje pasa por esa rebaja de las pretensiones económicas.