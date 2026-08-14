El Girona sobresale como gran favorito al ascenso y el Cádiz, al descenso

Los estadios de LaLiga Hypermotion 2026/2027, ordenados por capacidad: así queda la clasificación

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Ya está aquí LaLiga Hypermotion. El balón echa a rodar este viernes en Zubieta, donde se disputará el primer partido de una competición siempre impredecible, no apta para cardíacos y capaz de sorprender a propios extraños. Una competición en la que los entrenadores caen como moscas, a veces incluso antes de arrancar el curso, en la que no es ninguna sorpresa ver al colista ganar al líder y en la que acertar un resultado en la quiniela resulta casi misión imposible.

Pero todo torneo tiene su predicción, claro. Y la Segunda División también. Driblab ha elaborado ya la predicción de la clasificación final de LaLiga Hypermotion, además de otorgar a cada uno de los 22 equipos sus posibilidades de descenso y de ascenso. Una predicción basada en los resultados de los últimos años y las estadísticas históricas de cada club, entre otras cosas, y que irá variando jornada a jornada conforme vayan disputándose partidos.

La predicción completa de Driblab de LaLiga Hypermotion 2026/2027

En esta predicción de Driblab, hay un equipo que sobresale por encima de todos: el Girona FC. El cuadro catalán sigue teniendo una gran plantilla pese a su descenso y se ha convertido en el gran favorito para ascender de nuevo a Primera, a falta de lo que ocurra en el mercado de fichajes. El Big Data predice que hará unos 82 puntos, con casi un 85% de opciones de ascenso y sin opciones de descenso.

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El segundo favorito a recuperar la categoría es el RCD Mallorca, con un 65% de opciones de volver a LaLiga EA Sports. Y el tercero, sorprendentemente, es el CD Castellón con un 27%, por encima incluso de clubes como el UD Almería (24%) o Las Palmas (23%).

En la zona baja, llama la atención ver al Cádiz CF como gran favorito al descenso. Driblab le otorga un 61% de opciones de perder la categoría y predice que sólo hará 43 puntos, en un verano marcado por el sorprendente cambio de entrenador y tras acabar el pasado curso salvándose del descenso con unos números paupérrimos.

Junto al Cádiz, los otros tres equipos que Driblab coloca entre los principales candidatos a perder la categoría son un recién ascendido como el Sabadell (61%) y los dos filiales, el Celta Fortuna (53%) y el Sanse (37%). Tampoco se quedan lejos clubes como el Valladolid (30%), el Eldense (30%) o el Granada (27%).