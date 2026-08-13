Pablo Sánchez 13 AGO 2026 - 10:33h.

Christian Septien explica la destitución de Imanol Idiakez en el Cádiz a cuatro días del inicio liguero

Tiene contrato en vigor hasta 2028

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El Cádiz es una caja de sorpresas diaria. Raro es el día en el que una noticia emitida por el club no sorprende más que la anterior. Este jueves, el club confirmó el futuro de un jugador sentenciado, que la pasada temporada no rindió al nivel esperado y con quien no había dudas sobre su destino durante el mercado de fichajes. Hablamos de Javi Ontiveros, cuya situación ha dado un giro de 360 grados.

El Cádiz confirmó la continuidad de Javi Ontiveros en el Cádiz para sorpresa de todos. Pese a que tenía contrato hasta 2028, el marbellí tenía todas las papeletas para decir adiós tras el pésimo nivel y la baja forma demostrada durante la pasada andadura en LALIGA HYPERMOTION. Pese a todo, los cambios estructurales que se han producido en el club y la innegable calidad que tiene en sus botas han llevado a la entidad amarilla a replantarse su futuro.

El club emitió un vídeo en el que se pudo ver a Ontiveros junto al presidente Christian Septien y el nuevo técnico Albert Celades, quien llegó en las últimas horas para suplir al destituido Imanol Idiakez. Todas las partes sellaron la paz y Ontiveros prometió recuperar su mejor nivel.

Un mensaje tajante y unas palabras al cadismo

Septien, durante el vídeo, se mostró muy claro con Ontiveros sobre lo que espera de él. "Segunda oportunidad, no hay más", expresaba el máximo mandatario. Unas palabras que vinieron acompañadas del agradecimiento de Ontiveros.

"Con mucha confianza. Estoy muy motivado, con muchas ganas. Quiero que volvais a aplaudirme como hicisteis el primer año y vamos a tope. Fuerte abrazo para todos", expresó el atacante. "Así será míster, tengo muchas ganas y mucha ilusión", agregó como respuesta a las declaraciones de Celades en el vestuario amarillo.