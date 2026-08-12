La hinchada enciende las alarmas y predice "otro fracaso" tras el cambio de entrenador

El Cádiz apunta al Málaga y al Celta por dos fichajes a la espera de otros dos factores determinantes

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Horas tensas en el Cádiz CF. Cuando apenas restan tres días para arrancar LaLiga Hypermotion, el club ha presentado a Albert Celades como nuevo entrenador tras la salida de Imanol Idiakez unas horas antes en plena pretemporada. Este miércoles, Christian Septien ha dado la cara por primera vez ante los medios y ha tenido un pequeño pique con un periodista. Posteriormente, las cámaras de ElDesmarque han preguntado a la afición por su opinión acerca de toda esta situación, que consideran insólita.